南加河濱一髮廊前員工用匕首刺傷兩員工 後被員工槍殺

案發理髮店。（谷歌地圖）

南加 河濱縣（Riverside County）河濱市上周末一家理髮店發生兇案。警方稱，一名前員工闖進店內用匕首將兩名店員刺傷，其中一名店員「自衛」持槍將兇手擊傷，送醫不治。該案兇手刺殺動機尚在調查中，地檢署尚未對店員自衛行為的合法性作出最終認定。兩名傷者生命無礙。

案發在21日（周五）傍晚，位於La Sierra街3470號Carlos Barber Shop。警方表示，兇手是理髮店前員工吉米尼茲（Joseph Anthony Jimenez）33歲。據加州 美髮美容管理機構資訊，吉米尼茲於2018年2月28日獲得執業資格許可，至案發時執業許可尚未過期。

河濱市警方發言人芮爾伯克表示，案發當晚6時40分，兇手闖進理髮店，與其中一名店員發生衝突，用刀刺傷對方。另一名店員上前勸解後，也遭刺傷。於是第二名傷者拔槍向兇手開火。兇手跑出店後傷重不支，撲倒在門前。警方急救人員趕到後，兇手吉米尼茲被送至河濱社區醫院（Riverside Community Hospital）搶救，於當晚7時27分宣告不治。

警探尚未確定兇手攻擊兩名店員的動機。警方發言人芮爾伯克表示，警方初步認定店員開槍是出於自衛，不過地檢署尚未對店員自衛行為是否合法作出結論。警方也表示，兩名傷者目前生命無礙，正在恢復中。

有目擊者在案發後表示，部分顧客次日到事發理髮店理髮，看見店門關閉，隨後獲悉有兇案發生，都感到很驚訝。也有附近居民說，看見理髮店窗子疑似遭子彈擊碎，被木板封上。據店門上的通知指出，理髮店周日會重新營業。位於市區Van Buren大道上的另一家分店經理，拒絕評論這起案件。