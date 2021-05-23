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北好萊塢高中隊奪得國家科學碗冠軍 成員不乏華裔

洛杉磯訊
北好萊塢高中代表隊今年贏得能源部主辦的國家科學碗錦標賽冠軍。這是該隊在洛杉磯水電局舉辦的科學碗區域賽榮獲冠軍的紀念照。（洛杉磯水電局推特下載）
北好萊塢高中代表隊今年贏得能源部主辦的國家科學碗錦標賽冠軍。這是該隊在洛杉磯水電局舉辦的科學碗區域賽榮獲冠軍的紀念照。（洛杉磯水電局推特下載）

好萊塢高中（North Hollywood High School）科學隊5月22日周六，戰勝了全美其他63所學校，奪得今年能源部主辦的國家科學碗錦標賽冠軍。這是該校繼2001年奪冠後，再次獲得冠軍。今年是科學碗錦標賽第二年舉行線上比賽。

北好萊塢隊為了有資格參加全國競賽，須先贏得區域競賽。該校今年2月即贏得洛杉磯水電局（LADWP）舉辦的洛市科學碗區域賽，這是該校過去24年的第22個區域冠軍。今年成員包括華裔隊長Albert Zhang，以及 Lydia Qin、 Theodore Dupont, 、Shion Murakawa 和 Eric Yoon。兩名教練是Altair Maine和Len Soloff。

該校曾連續12年在科學碗錦標賽全國性競賽入選前五名。科學碗競賽內容廣博，涉及數學，物理，化學，天文，航天，生物，計算機，氣象，統計，物質，環保等，既有基礎知識，又有前衛學科。參賽者要有紮實的功底，還要有冷靜的頭腦和靈敏的反應。

芝加哥地區的內珀維爾北部高中（Naperville North High School）今年排名第二。

排在前四名的尚有去年的冠軍隊：來自加州聖拉蒙（San Ramon）的Dougherty Valley高中，和佛羅里達州蓋恩斯維爾（Gainesville）的東區高中（Eastside High School）。

北好萊塢高中代表隊這次奪得全國冠軍，不單讓洛杉磯水電局舉辦的洛市科學碗區域賽冠軍已是第五次奪得國家冠軍頭銜之外，也是1993年以來，來自洛杉磯地區區域賽的冠軍，第15次在國家科學碗競賽名列第一至第五名的佳績。在洛杉磯除了洛杉磯水電局舉辦的洛市科學碗區域賽之外，尚有洛縣的科學碗區域賽。

去年北好萊塢高中代表隊在國家科學碗錦標賽名列前四名，2019年是第三名，2018年是第二名。

洛杉磯水電局教育推廣經理Walter Zeisl說，水電局很榮幸舉辦年度科學碗區域賽，該項比賽反應水電局對洛杉磯教育界的承諾。

洛杉磯 好萊塢 教育

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