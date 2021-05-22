南加僑胞車隊遊行 力挺台灣出席世界衛生大會

（從左至右依次）世華大洛杉磯分會會長徐洸玲、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、世華總會副總會長陳玲華和世華南加州分會會長唐久麗。（記者張宏／攝影）

為聲援台灣 加入世界衛生組織（WHO）和出席世界衛生大會（WHA），世界華人工商婦女企管協會號召美國十多個分會，22日在多個城市舉辦車隊遊行，要讓主流社會和更多人聽到台灣希望出席世衛大會的聲音。

（影音來源：記者張宏）

22日清晨五十多輛車子聚集在亞市，車身上貼著「Support Taiwan Entry to WHA」以及「Taiwan Can Help」字樣，車隊由警車開道，在Huntington大道上遊行，為時一個半小時。

世華總會副總會長陳玲華、世華大洛杉磯分會會長徐洸玲和世華南加州 分會會長唐久麗作為活動召集和發起人，聯合南加 台灣多個社團。陳玲華表示，年度世界衛生大會將在24日召開，多年來由於政治因素，世界衛生組織及世界衛生大會均對台灣參加百般刁難，導致台灣一直被阻擋在外，無法加入WHO與WHA。因此她們發起呼籲全球海內外各分會，以車隊行動訴求「Taiwan Can Help」、「Let Taiwan Help」、「Taiwan is Helping」，台灣可以分享成功的防疫經驗，呼籲WHO及WHA應該正視台灣2300萬人民的權益。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，只有全球合作才能終結疫情的蔓延，這不是一個國家可以完成的任務。自從疫情發生以來，台灣不斷以實際行動發揮「台灣在幫忙」以及「台灣能幫忙」的精神，獲得國際社會的肯定和讚揚，藉由政府結合民間資源和國民善心來對抗疫情。

亞市市長戴守真、聖蓋博市長廖欽和等人參與活動，南加州僑界社團共同主辦單位有：羅省中華會館、洛杉磯僑界急難救助協會、美國越柬寮華人團體、僑務委員遲景林、廖美華、于仁豪、江瑞瀛、僑務諮詢委員陳玲華、僑務顧問潘意玲、南加州中國大專院校聯合校友會、加州台灣同鄉聯誼會、AARP樂齡會華人分會、世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會、世界華人工商婦女企管協會南加州分會、加州商業基金會會長方孝偉、哈崗華夏獅子會等。