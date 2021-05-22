毛寵有福氣 「達利」寵物公園南加羅蘭岡動工

當天不少毛寵也親臨動工儀式現場。（洛縣縣政委員辦公室）

為方便廣大毛寵室外活動，在聖谷東區羅蘭岡 、哈仙達岡 打造寵物公園的計劃，經過數年推動終迎來破土動工。洛縣 縣政委韓珍妮（Janice Hahn）及當地社區代表，21日在羅蘭岡為即將全新打造的「達利（Dalí ）」公園舉辦破土動工儀式。新公園斥資140萬美金，預計將在2021年底或2022年1月落成。

新公園「達利（Dalí ）」之名，是以社區倡議者Perla Hernandez Trumkul的七歲愛犬命名，從2015年開始， Trumkul就和她的愛犬在鄰里奔走相告，積極推動在附近建立屬於社區的寵物公園。當天攜愛犬Dalí 一同參加活動的Trumkul表示，新公園對廣大和她一樣與毛寵幸福共處的家庭來說意義非凡。縣政委員韓珍妮也對新公園樂見其成，並直言感恩在大家共同努力下能讓這樣美好的計劃成為現實。

全新「達利（Dalí ）」公園坐落在附近民眾踏青、登山勝地——羅蘭岡夏柏隆公園（Schabarum Regional Park ）內，整個項目是由縣政委員韓珍妮辦公室「自主基金」撥款，耗資約140萬美金，預計將於今年年底或者2022年1月完工。