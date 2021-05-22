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南加華人區鑽石吧市驚現兩名亞裔死者

記者丁曙／綜合報導
華人聚居的鑽石吧市21日驚爆雙屍命案。死者為一男、一女兩名亞裔。 LASD官方臉書
華人聚居的鑽石吧市21日驚爆雙屍命案。死者為一男、一女兩名亞裔。 LASD官方臉書

洛杉磯縣華人社區鑽石吧市（Diamond Bar），21日（星期五）晚發生一起雙屍命案，現場死者為一男一女兩名亞裔成年人。洛杉磯縣警局（LASD）兇殺案組探員正在調查，目前尚不清楚死亡原因，推測案件發生時間在當晚9時52分左右。

洛杉磯縣警局核桃／鑽石吧分局（Walnut / Diamond Bar Sheriff Station）21日接獲一起致命武器襲擊電話報案，地點1500 block of Kiowa Crest Drive，City of Diamond Bar。警員抵達現場後發現了兩名死者，洛杉磯縣消防局在現場宣布，死者為一名亞裔成年男性和一名亞裔成年女性。

目前，洛杉磯縣警局兇殺組探員正在繼續調查該起命案，並且呼籲任何了解該起事件信息的人們，致電323-890-5500與洛杉磯縣警局兇殺組聯繫。如果希望匿名提供信息，則可以撥打800-222-TIPS（8477）致電「犯罪停止者」（Crime Stoppers），通過在Google Play或Apple App Store下載「 P3提示」移動應用程序使用智能手機，也可以登入網站http://lacrimestoppers.org

洛杉磯縣警局兇殺案組和核桃／鑽石吧分局正在調查21日晚發生的亞裔雙屍命案。（LA...
洛杉磯縣警局兇殺案組和核桃／鑽石吧分局正在調查21日晚發生的亞裔雙屍命案。（LASD圖片）

洛杉磯 亞裔 鑽石吧

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