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加州6月15日起 持疫苗卡或篩檢陰性 可參加公眾活動

編譯組／綜合報導
加州6月15日只要具備疫苗卡或篩檢陰性證明，就可參加公眾活動。(加州公衛廳)
加州6月15日只要具備疫苗卡或篩檢陰性證明，就可參加公眾活動。(加州公衛廳)

加州州長資深顧問邁爾斯（Dee Dee Myers）21日宣布，6月15日恢復正常生活已經不再是「預計」、「可能」了，而是「確定」實施，因此所有民眾與店家都該做好準備，特別是針對室內大型活動的相關限制。加州衛生福利廳長加利（Mark Ghaly）則強調，雖然在州政府層級決定重啟，但疫情狀況仍不樂觀的縣份仍可對民眾作出必要的防疫限制。

人口眾多的洛杉磯縣目前已為疫情溫和的「黃色等級」。雖然已經沒有任何縣份還在最嚴重的紫色等級，但全州仍有10個縣仍在第二級的紅色區劃。加利表示，加州目前還沒打算發行「疫苗護照」；多數場合僅需「兩證」之一，即疫苗接種卡或篩檢陰性證明。邁爾斯則說，各類活動只要民眾遵守相關規定，人數限制、社交距離、飲食限制都將「煙消雲散」。　

加州公衛廳指出，6月15日之後的改變包括：

．加州各地場所將不再限制室內人數。

．室內工作人員、消費者、訪客之間不再需要保持社交距離。

．加州將遵守聯邦疾管中心(CDC)的建議，意即完成新冠疫苗接種的人在大多數場合都不需要戴口罩。

．依照CDC建議，加州仍將限制或禁止來自疫情嚴重國家的旅客；美國國內的旅客則不再需要自主隔離多日。

．節慶、遊行（parade）、運動賽事等超過１萬人參加的戶外活動，加州政府建議參加者都要準備疫苗接種卡或篩檢證明。如果兩者皆無卻硬要參加，主辦單位可以要求配戴口罩。

．會展、演唱會、運動賽事等超過5000人的室內活動，加州則強制要求觀眾出示接種卡或篩檢證明。

．附帶說明：接種卡部分，民眾可以攜帶CDC發放的正本，或是影本，也可以用手機拍照，或是提供由醫療單位出具的證明。活動主辦單位可以在購票前或入場前要求來賓「自證」對新冠免疫。

 加利說，感染數可能增加，但應該不至於對醫療體系產生嚴重衝擊，加州同時會持續觀察各項疫情指標，極端狀況下甚至可能暫緩進一步的重啟計畫。公衛廳官員表示，相關進度預定９月１日進行評估，州府屆時將決定新冠篩檢與接種證明的相關規定是否需要調整。

 

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