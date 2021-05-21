我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

又一起 中國青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震

「路怒」開槍 6歲男孩枉死

記者謝雨珊／綜合報導
警方為調查該案，55號公路北向路段在案發後被關閉數小時。（截圖CBS LA)
警方為調查該案，55號公路北向路段在案發後被關閉數小時。（截圖CBS LA)

橙縣55號公路21日早上發生一起因「路怒」引發的槍案，造成一名6歲男孩中槍身亡。加州巡警局（CHP) 尋求民眾協助，提供錄製到事件過程的行車紀錄器錄像。警方表示，這名6歲男孩坐在一輛銀色Chevrolet轎車後座靠右的安全座椅上，突然旁邊一輛車駛過，開窗朝男孩方向開槍，致無辜孩童枉死。目前嫌犯在逃。

加州巡警局警官John De Matteo表示，這起槍案發生在上午7時55分至8時15分期間，在55號公路往北的Garden Grove 22號公路及Chapman Avenue路段。目前不確定這名嫌犯開了幾槍，只知嫌犯開著一輛白色轎車，也不知該車上是否乘載其他人。警方為調查該案，55號公路北向路段在案發後被關閉數小時。

Matteo說，男孩中槍後，載著男孩的母親立即靠邊停，撥打911報案。後來男孩被送往附近的兒童醫院急救，但最終未能挽回生命。加州巡警局警官Florentino Olivera強調，這起案件為個案，警方尋求民眾協助，尤其是裝有行車紀錄器的民眾，提供相關線索以利破案，「任何一丁點的線索都有幫助」。知情者請致電加州巡警局警官Kevin Futrell（714-567-6000）提供線索。

橙縣55號公路21日早上傳出一起因「路怒」引起的槍案，致一名6歲男孩中槍身亡。（...
橙縣55號公路21日早上傳出一起因「路怒」引起的槍案，致一名6歲男孩中槍身亡。（截圖CBS LA)

加州 橙縣

上一則

慈濟核桃教育園區29日接種莫德納疫苗

延伸閱讀

加州考慮取消職場口罩令 社交距離限制有機會鬆綁

加州考慮取消職場口罩令 社交距離限制有機會鬆綁
加州搶劫、持槍減罪2法案 遭永久擱置

加州搶劫、持槍減罪2法案 遭永久擱置
購買或偽造疫苗接種卡 加州檢察長：違法

購買或偽造疫苗接種卡 加州檢察長：違法
建材漲、工人貴…成本大增推高加州房價

建材漲、工人貴…成本大增推高加州房價
房源減、現金多 加州房價居高不下

房源減、現金多 加州房價居高不下
加州搶劫、持槍減罪2法案 遭永久擱置

加州搶劫、持槍減罪2法案 遭永久擱置

熱門新聞

披薩收據。（Linda提供）

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

2021-05-19 20:42
哪些情況下警察可以合理使用武力？（洛杉磯縣警局）

世說新聞／亞裔男華人區遭擊斃 警槍下這些舉動做不得

2021-05-19 13:17
Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

2021-05-16 19:38
67歲的Lyft華人司機勞保羅（右）在搶匪槍口下被搶走錢包和打折鼻梁骨。（視頻截圖）

洛杉磯Lyft華人司機在槍口下被搶錢包打折鼻梁骨

2021-05-14 13:42
中獎者若不幸遺失彩券，必須提供照片等持有彩券的相關證據方可領取獎金。（unsplash)

樂不起來 女子中2600萬樂透但彩券被洗衣機毀了

2021-05-14 17:06
餐廳老闆招不到員工，反受罷工等威脅。（unsplash.com）

餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金

2021-05-20 20:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金

餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金