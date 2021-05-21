慈濟核桃教育園區29日接種莫德納疫苗

慈濟將在5月29日再次為社區提供免費新冠疫苗注射，鼓勵民眾提前預約，同時開放一定數量的無預約名額。（記者楊青／攝影）

慈濟美國 總會將在5月29日（星期六）舉辦莫德納（Moderna）疫苗 社區免費接種活動，無論是需要打第一劑或第二劑的民眾，都可到慈濟核桃教育園區接種疫苗。主辦單位鼓勵民眾提前預約；但當天也開放一定數量未預約名額，方便臨時想打的民眾。

慈濟為社區提供的免費疫苗注射，從當天上午8點開始至中午12點，疫苗注射站設在慈濟核桃教育園區（1920 Brea Canyon Cut-off Rd, Walnut, CA 91789）。慈濟發言人介紹，本次疫苗接種開放給需要施打第一劑或第二劑疫苗、18歲以上、不拘身分的民眾，並鼓勵提前預約登記，可以節省現場等候資料輸入時間。需接種第二劑疫苗的民眾，先自行確認第一劑接種的也必須是莫德納（Moderna）疫苗。活動當天，民眾需攜帶有照片的身分證件（駕照或護照）和疫苗卡（若接種第二劑者）。預約接種疫苗可點擊連結慈濟美國疫苗注射網頁，填寫個人資料：tzuchi.us/zh/HQ-COVID-vaccine

慈濟29日當天也會接受一定數量的現場報名，但提供無預約者的疫苗數量有限，最好提早到場，避免向隅。

慈濟美國總會執行長陳濟弘表示，截至5月19日，加州 已有47%的居民完全接種（Fully Vaccinated），為幫助南加州社區儘快達到七成以上完全接種率的群體免疫目標，請尚未接種的民眾儘速接種新冠肺炎疫苗。他表示，多項研究顯示，接種疫苗將可大幅降低新冠肺炎感染率，保護個人與家人健康，政府鼓勵所有尚未接種疫苗的居民要儘快接種，一起攜手消弭病疫。