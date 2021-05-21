南加洛杉磯縣批准收集簽名罷免檢察長賈斯康

洛杉磯縣選務局批准收集簽名罷免檢察長賈斯康。（美聯社檔案照）

據多家主流媒體報導，洛杉磯 縣選務局（LAC registrar-recorder’s office）20日批准民間收集簽名，正式啟動罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）程序。但罷免運動必須在今年10月27日之前，收集到57萬9,062個註冊選民 的簽名，佔洛杉磯縣選民總數的10％。如果收集簽名成功，賈斯康罷免選舉將於2022年舉行。

依現行選罷法，必須在當選官員任職90天以後，反對派才能開展針對性的罷免其活動。賈斯康於2020年12月7日宣誓就職，因此，洛縣選務局認可的罷免請願書是3月8日由賈斯康的反對者們起草的，並於3月15日提交給洛杉磯縣選務局。

賈斯康提倡的全面刑事司法改革，遭到了一些犯罪受害者和檢察官的譴責，批評他對大多數案件不尋求死刑或加重判決；以及反對賈斯康將少年重罪案件排除在成人法院之外。

罷免活動組織者兼發言人Desiree Andrade表示，賈斯康將激進、危險和庇護犯罪的議程，偽裝成「刑事司法改革」而當選。「他以犧牲受害者為代價來迎合社會上最令人髮指的罪犯，並讓冷血殺手回到我們的街道上。」她並稱賈斯康推行的政策是「扭曲的社會實驗」，因此，反對者們「別無選擇，只能尋求讓賈斯康立即被免職。」

但賈斯康回應說，他的改革是「基於數據和科學，將會增強社區的安全，同時減少種族差異和濫用監禁」。他還說，到目前為止他提出的改革建議只是「剛剛開始」。

罷免賈斯康活動始於今年2月27日，當晚在洛杉磯市中心的司法大樓外舉行了「受害者燭光會」，開啟了收集簽名活動。

在洛杉磯縣88個城市中，迄今至少有14個城市的市議會通過了對賈斯康的不信任決議案，其中包括羅斯密、惠提爾、畢科立維拉、麗浪多灘、曼哈頓灘、鑽石吧 、聖塔克拉麗塔、柯汶納和拉米拉達等。

此次罷免賈斯康行動得到了洛杉磯縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）、前洛杉磯縣檢察長庫利（Steve Cooley）、前洛杉磯縣政委員安東諾維奇（Mike Antonovich）和前洛杉磯市議員齊恩（Dennis Zine）等人的支持。