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影╱南加華人司機遭搶破案 洛縣警局局長高度重視

記者謝雨珊／天普市報導
洛縣警局天普分局警佐Richard Lewis。（記者謝雨珊／攝影）
洛縣警局天普分局警佐Richard Lewis。（記者謝雨珊／攝影）

來自台灣的華人Lyft網約車廖姓司機（Paul Liao，譯音），5月10日晚在南艾爾蒙地市（South El Monte）Rush Street和羅斯密大道（Rosemead Boulevard）交口的ARCO加油站，遭嫌犯持槍毆打和搶劫，鼻樑也被打骨折。洛杉磯縣警局20日宣布，這名嫌犯18日（周二）已被逮捕，檢方以多條罪名起訴他，保釋金為200萬元。

視頻來源：記者謝雨珊

洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）高度重視該案，20日下午2時現身天普分局記者會。警方指稱嫌犯為26歲的Dandre Lorenz Powell，是危險人物，曾有多次犯罪前科紀錄。警方看到司機提供的行車紀錄器畫面後，透過地方媒體、匿名電話、嫌犯過往等紀錄，在幾個小時內確認嫌犯身分，並在很短的時間內取得搜捕令，僅花五天時間將他逮補到案。

天普分局警佐Richard Lewis指出，警方在Paramount將嫌犯逮捕，他被捕時，身上帶有槍枝。

警佐Lewis提到，目前嫌犯已遭檢方以多條罪名起訴，包括一次一級搶劫罪、一次迫害65歲以上長者的嚴重暴力罪、兩次持有槍枝罪（一次為作案時、另一次是被逮補時）、及一次藏有槍械彈藥重罪。警探建議檢方起訴嫌犯仇恨犯罪，但遭拒絕。

據悉，該案嫌犯最初的保釋金僅為15萬元，洛縣檢察官辦公室起訴後，保釋金提升為200萬元。警佐Lewis說，設下高額保釋金旨在將他拘留至庭審期。

警佐Lewis痛批這名作惡多端的嫌犯，他說沒有人會隨身帶著槍枝，拿槍在鬧區加油站闖進他人的車上搶劫，「這種人應該在監獄裡待久一點」。由於嫌犯前科累累，警方對他一點都不陌生，Lewis相信除了這名司機，另有其他受害者，鼓勵曾遭嫌犯欺負施虐的民眾，主動聯繫天普警局報案。

天普分局局長Mark Reyes表示，行車記錄器錄像畫面清楚，是警方破案的關鍵證據。警佐Lewis也強調，此案為警民合作很好的案例，鼓勵大家在車上裝行車記錄器，此舉提供警方確鑿證據，提高警方逮捕嫌犯到案的可能性。

這起犯案5月10日晚9時之後，發生於南艾爾蒙地市羅斯密大道ARCO加油站。據受害人廖姓司機的兒媳婦克里斯汀（Christine Ting）說，當時一名男子從後座進入她公公的出租車，並用槍指著她的公公要求他交出錢包，當時67歲的公公正在加油和洗車。

克莉絲汀日前在募款平台GoFundMe發動募款，短短兩天內累積超過千名網友捐款，募得好幾萬美元，遠遠超過原定目標3000美元。根據警方指出，廖姓司機目前仍在康復中。

洛縣警局局長維拉紐瓦。（本報檔案照）
洛縣警局局長維拉紐瓦。（本報檔案照）
洛縣警局局長維拉紐瓦（靠右）高度重視該案，現身天普分局20日下午2時記者會。（記...
洛縣警局局長維拉紐瓦（靠右）高度重視該案，現身天普分局20日下午2時記者會。（記者謝雨珊／攝影）
來自台灣的華人Lyft網約車廖姓司機10日晚在南艾爾蒙地市ARCO加油站，遭嫌犯...
來自台灣的華人Lyft網約車廖姓司機10日晚在南艾爾蒙地市ARCO加油站，遭嫌犯持槍毆打和搶劫。（網路截圖）

天普 加油站 艾爾蒙地

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