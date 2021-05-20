南加華裔母女命案兇嫌疑因盜竊犯案 警排除仇恨犯罪

圖為被告19歲萊特。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga），3月初發生華裔 母女入室遭刺殺案，聖伯納汀諾縣地檢署日前宣布對兇嫌萊特（Jacob Alan Wright）控以兩項謀殺罪及多項罪名。同時縣警局局長表示，此案不涉及華人仇恨犯罪 ，希望當地華裔居民勿要恐慌。

據聖伯納汀諾縣地檢署資訊，19歲兇嫌萊特被控兩項謀殺罪、一項企圖謀殺罪、一級入室盜竊罪，還有二項特別指控，即盜竊過程中實施犯罪和多項謀殺，還有一項涉嫌使用武器追加指控。檢察官安德森（Jason Anderson）表示，被告是獨自作案，無其他嫌犯，目前在關押，不得保釋。沒有證據表明被告作案動機是出於族裔仇恨。該案還有更多細節在調查中。

聖伯納汀諾縣警局發言人迪柯斯（Shannon Dicus）強調，該案在調查嫌犯過程中，有庫卡蒙加牧場市警方、縣警局及FBI參與，由於該案發生時正值亞裔仇恨犯罪發生，所以引起坊間關注，他認為兇嫌犯罪動機與仇恨犯罪無關，所以提醒居民勿要恐慌。

該案發生在庫卡蒙加牧場市一個華人家庭，位於Bergano Place6800號街區，時間是2021年3月7日凌晨3時。案發時兇嫌趁黑從住宅南門闖入室內，將在同一個房間的44歲母親賈佳（Jia Jia，譯音），及8歲的女兒Ruby Meng殺害，同在一室的另一名女性38歲，被刺成重傷，送醫急救後生命無礙在恢復中。

此案在當地引起恐慌，受到華人社區關注。部分人擔心兇手犯罪動機是仇恨犯罪。警方於4月13日，將兇嫌萊特拘捕，他19歲，是庫卡蒙加牧場市居民，警方在兇嫌家中發現作案證據。