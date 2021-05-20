餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金

餐廳老闆招不到員工，反受罷工等威脅。（unsplash.com）

家住阿罕布拉 市(Alhambra)的蔡先生，在格蘭岱(Glendale)有一家十多年的中式快餐廳，最近因為招不到員工，蔡先生很是發愁。

「我們店現在只剩下三個人，真的很難請人。」蔡先生埋怨，「我們一直在招聘員工，但前來應聘的人提出各種條件，他們要求非常高的工資，而且還要現金支付。」蔡先生說員工薪水一直在加，但是怎麼都找不到人，「再這樣下去的話，我們已經沒辦法生存了，我現在只想找人輪休替工。」

據蔡先生說，他的朋友在中國城（China Town）有家大餐廳，以前廚房裡就有八個人，現在只剩下一個人，一下子走了七個人，「老闆只能自己在廚房幫忙，他也快撐不下去了，員工一個個都找理由離開。」

蔡先生認為，員工不斷離開的主因，就是政府提供了長期豐厚的失業金 補助。 「政府這樣發失業金，真的害死我們了，員工們都不願工作，情願回家坐領失業金，要不就提各種條件威脅我們，不滿足要求，他們就不做。」

蔡先生說很多員工都要求支付現金，「這樣他們就可以一邊領失業金，一邊領現金薪水。」但蔡先生說他不會答應這些無理要求，一方面他沒有能力支付現金，另一方面他也不想縱容這些無理要求，他覺得這樣下去，他們會更加變本加厲。「那些一直在家中長期領失業金的人控制了我們，再加上現在每家餐廳都急需招人，他們就一再提出很多過分的條件，讓業主無法生存。」

蔡先生指出，有一天他突然想到，不如讓餐廳關門一天，「我休息一天就可以減少勞動力的使用，如果洛杉磯各家小餐廳都能像我一樣，每週休息一天，也許人員就沒有這麼緊張，會計師告訴我這樣還可以抵稅。」那一天，蔡先生說他感到非常輕鬆，已經好久沒有這樣的感覺了，因為他每天都在為找不到人發愁。

同時蔡先生還提到，餐飲業、裝修業的很多工作人員，現在都改行去種大麻，因為收入更高。 「他們告訴我，哪怕被警察 抓住也不怕，只會得到警告，不會坐牢。」

巴沙迪那（Pasadena）一家餐廳的服務生林女士說，他們的同事最近也一直跟老闆在談判，要求加薪，「同事想拉我們一起罷工威脅老闆，她覺得老闆申請了政府補助，拿到很多錢，卻沒有把這部分利益分享給員工，同事就覺得不公平。」林女士坦言，她對於目前的薪水已經很滿意，比之前提高很多，但是總有人覺得不公平。