聖地牙哥海邊偷渡船翻船 1死8傷

在聖地牙哥拉荷亞（La Jolla）海岸20日發現一條偷渡船，救上來的人中有一個人死亡，另外八人受傷。（KTLA5視頻截圖）

聖地牙哥 拉荷亞（La Jolla）海岸20日發現一條偷渡船，有一人死亡，八人受傷。聖地牙哥消防局救生員指出在惡劣的水勢下救出十人，其中八人均已送醫治療，一名死者則是在水下發現，救上岸後宣布死亡。消防局在一份聲明中說，具體還不知道船上究竟總共有多少人。

救生員20日被告知在凌晨5時30分有人出現在水面。這條船在Wipeout海灘附近的海域中，該海岸有數百萬元的房屋、商店，且在衝浪者、游泳者、步行者和跑步者中都很受歡迎。

消防局表示，倖存者已移交給聯邦海關和邊境 保護局（CBP）。CBP巡邏監督特工Jeffrey Stephenson表示，總共有15人被拘留。

多年來，加州海岸線走私人口活動日漸減少，且長期以來，海岸線走私人口是讓非法移民 避開受到嚴密保護的陸地邊境的危險選擇。5月初，一艘休閒遊艇在聖地牙哥海岸超載非法移民試圖偷渡，船上共載了32人，因為翻船其中三人死亡。

夜深人靜時，裝有單引擎或雙引擎發動機的小船從墨西哥進入，有時會向北行駛數百哩。還有娛樂船，在本月初有類似的船超載，這種船白天是釣魚船和遊船混合用途。