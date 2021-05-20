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聖地牙哥海邊偷渡船翻船 1死8傷

聖地牙哥訊
在聖地牙哥拉荷亞（La Jolla）海岸20日發現一條偷渡船，救上來的人中有一個人死亡，另外八人受傷。（KTLA5視頻截圖）
在聖地牙哥拉荷亞（La Jolla）海岸20日發現一條偷渡船，救上來的人中有一個人死亡，另外八人受傷。（KTLA5視頻截圖）

聖地牙哥拉荷亞（La Jolla）海岸20日發現一條偷渡船，有一人死亡，八人受傷。聖地牙哥消防局救生員指出在惡劣的水勢下救出十人，其中八人均已送醫治療，一名死者則是在水下發現，救上岸後宣布死亡。消防局在一份聲明中說，具體還不知道船上究竟總共有多少人。

救生員20日被告知在凌晨5時30分有人出現在水面。這條船在Wipeout海灘附近的海域中，該海岸有數百萬元的房屋、商店，且在衝浪者、游泳者、步行者和跑步者中都很受歡迎。

消防局表示，倖存者已移交給聯邦海關和邊境保護局（CBP）。CBP巡邏監督特工Jeffrey Stephenson表示，總共有15人被拘留。

多年來，加州海岸線走私人口活動日漸減少，且長期以來，海岸線走私人口是讓非法移民避開受到嚴密保護的陸地邊境的危險選擇。5月初，一艘休閒遊艇在聖地牙哥海岸超載非法移民試圖偷渡，船上共載了32人，因為翻船其中三人死亡。

夜深人靜時，裝有單引擎或雙引擎發動機的小船從墨西哥進入，有時會向北行駛數百哩。還有娛樂船，在本月初有類似的船超載，這種船白天是釣魚船和遊船混合用途。

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