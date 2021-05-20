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搶南加華人司機的嫌犯被捕 警稱其前科累累是危險人物

記者謝雨珊／天普市報導
洛縣警局天普分局局長Mark Reyes分享逮捕嫌犯的過程。（記者謝雨珊/攝影）
洛縣警局天普分局局長Mark Reyes分享逮捕嫌犯的過程。（記者謝雨珊/攝影）

來自台灣的華人Lyft網約車司機，5月10日晚在南艾爾蒙地市（South El Monte）Rush Street和羅斯密大道（Rosemead Boulevard）交口的ARCO加油站，遭嫌犯持槍毆打和搶劫，鼻樑也被打骨折。洛杉磯縣警局20日宣布，這名嫌犯19日已被逮捕，檢方以多條罪名起訴他，保釋金為200萬元。

洛縣警局天普分局20日下午兩點舉行記者會，證實這名嫌犯為26歲的Dandre Lorenz Powell，警方稱這名嫌犯是危險人物，曾有多次犯罪前科紀錄。

警方透過地方媒體、匿名電話、嫌犯過往等紀錄確認嫌犯身分，並在很短的時間內找到嫌犯位置，最終在位於Paramount的一間Motel 6將他逮捕。警方指出，嫌犯被逮捕時，身上帶有槍枝。

警方指出，此案為警民合作很好的案例，鼓勵大家在車上裝行車記錄器，錄像畫面清楚，是警方破案重要證據。

這起犯案5月10日晚9時之後，發生於南艾爾蒙地市羅斯密大道（Rosemead Blvd）ARCO加油站。據受害人勞保羅（Paul Lao，譯音）的兒媳婦克里斯汀（Christine）說，當時一名男子從後座進入她公公的出租車，並用槍指著她的公公要求他交出錢包，當時67歲的勞保羅正在加油和洗車。

艾爾蒙地 加油站 台灣

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