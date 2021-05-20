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「光之原野」美不勝收 紐時評為去年最佳景點第六

記者張宏／聖路易奧比斯波報導
置身其中感受天地之下，藝術之美。 （記者張宏／攝影）
置身其中感受天地之下，藝術之美。 （記者張宏／攝影）

超過5萬顆燈泡在中加州Paso Robles的原野上穿起一片夢幻地面星光，宛如置身在銀河系。「Bruce Munro， Sen­so­rio光之原野」（Bruce Munro: Light at Sen­so­rio）是英國著名燈光藝術家 Bruce Munro在加州的作品。這裡在「紐約時報」（New York Times）「2020年50個最佳景點」中排名第六，也是今年必須打卡的熱門景點。

視頻來源：記者張宏

影音來源：記者張宏

從洛杉磯出發，驅車三個多小時終於來到這片位於Paso Robles的光之原野。這裡地處加州中部，當地以葡萄酒鄉聞名，且臨近觀光小城聖路易奧比斯波(San Luis Obispo)。展覽最早開始時間是晚上7時，停車場提前半個小時開放，經過安檢和檢查體溫的環節，才能進入現場。

加州5月夜晚7時的天空還沒有黑，能看到一片片白色的莖狀球體燈泡插在地面上，都是太陽能裝置，白天吸滿了能量，在夜晚完全的綻放。購買了貴賓（VIP）票的民眾坐在椅子上吃飯品酒，看著日落等待夜晚降臨，燈光閃爍。

差不多晚上8時30分天空才真正暗下來，原野裡彩色的燈光瞬間凸顯，佔地15畝，5萬8800多個莖狀球體通過光纖照明，點點星光凝聚成鑽石般絢爛的色彩照亮夜空，在自然的天地中描繪出美不勝收的燈光景觀。星空、原野、樹木和地面上起伏的燈光花田，人們行走其中，似夢似幻，感慨天地之下人生渺渺，唯有美麗永恆。

這片光之原野的起點是澳洲的Uluru，1992年當藝術家Munro來到這裡，就萌生了創作燈光藝術裝置的想法。這個念頭在他腦海裡存在多年，Munro 想像的場景宛如冬眠的種子在乾燥沙漠中，在星空下靜靜等待天明，然後綻放出溫暖的光芒。他先是在自家後面的原野創作了第一個版本，而後移到英國、美國、墨西哥、澳洲等地。Paso Robles的光之原野是Bruce Munro目前最大的藝術作品。

除了光之原野，還新增燈塔（Light Towers）展覽，也是由Bruce Munro創建。為了凸顯Paso Robles葡萄酒之鄉的特色，選用1萬7000多個酒瓶組成6呎高的彩色塔樓，這些塔樓用發光的光纖照亮，其顏色會隨著音樂的變化而變化。

今年的展覽進行到9月30日，每個周四到周六晚上開放。最近新增5月26日超級滿月特別場，當天不僅可欣賞超級月亮，且還有現場簽名售書，「Find­ing the Light」這是Bobbi Hunter出版最新兒童讀物。圖書收入一部分將支持當地兒童組織CALM。

建議安排兩天一夜的行程，白天可去聖路易奧比斯波小城和Pismo海灘遊玩，晚上在展覽地可待至10時左右，附近有Holiday Inn等旅館住宿選擇，次日可去Avila Valley農場體會農家樂和購買農產品。

Bruce Munro: Light at Sen­so­rio相關資料

景點位置：4380 CA-46, Paso Robles, CA 93446

電話：(805) 226-4287

網址：https://sensoriopaso.com/

門票：30元到104元不等，網絡訂票

開放時間：即日至9月30日，周四7PM-10PM，周五到周六7PM–11PM

備註：當地夜晚寒冷風大，注意保暖。禁止使用閃光燈和專業相機且不能帶液體進入。

在原野裡，星空下，開出一片片燈光花田。（記者張宏／攝影）
在原野裡，星空下，開出一片片燈光花田。（記者張宏／攝影）
來自各地的人們湧來這裡一睹夢幻光之原野。（記者張宏／攝影）
來自各地的人們湧來這裡一睹夢幻光之原野。（記者張宏／攝影）
人們一邊休息一邊等待天黑。（記者張宏／攝影）
人們一邊休息一邊等待天黑。（記者張宏／攝影）
「Bruce Munro， Sen­so­rio光之原野」在紐約時報（New Y...
「Bruce Munro， Sen­so­rio光之原野」在紐約時報（New York Times）「2020年50個最佳景點」中排名第六。（記者張宏／攝影）
繽紛的燈光聚成一片夢幻銀河。（記者張宏／攝影）
繽紛的燈光聚成一片夢幻銀河。（記者張宏／攝影）
人們在等待夜幕降臨。（記者張宏／攝影）
人們在等待夜幕降臨。（記者張宏／攝影）
新增燈塔（Light Towers）展覽。（記者張宏／攝影）
新增燈塔（Light Towers）展覽。（記者張宏／攝影）
當地夜晚寒冷，要注意保暖。（記者張宏／攝影）
當地夜晚寒冷，要注意保暖。（記者張宏／攝影）
英國著名燈光藝術家 Bruce Munro在中加州打造光之原野的作品。（記者張宏...
英國著名燈光藝術家 Bruce Munro在中加州打造光之原野的作品。（記者張宏／攝影）
繽紛的燈光聚成一片夢幻銀河。（記者張宏／攝影）
繽紛的燈光聚成一片夢幻銀河。（記者張宏／攝影）
超過5萬顆燈泡在中加州Paso Robles的原野上穿起一片夢幻地面星光。（記者...
超過5萬顆燈泡在中加州Paso Robles的原野上穿起一片夢幻地面星光。（記者張宏／攝影）
超過5萬顆燈泡在中加州Paso Robles的原野上穿起一片夢幻地面星光。（記者...
超過5萬顆燈泡在中加州Paso Robles的原野上穿起一片夢幻地面星光。（記者張宏／攝影）
英國著名燈光藝術家 Bruce Munro在中加州打造光之原野的作品。（記者張宏...
英國著名燈光藝術家 Bruce Munro在中加州打造光之原野的作品。（記者張宏／攝影）
超過5萬顆燈泡在中加州Paso Robles的原野上穿起一片夢幻地面星光。（記者...
超過5萬顆燈泡在中加州Paso Robles的原野上穿起一片夢幻地面星光。（記者張宏／攝影）

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