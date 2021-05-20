南加河濱縣一城市因女性鬥毆引發槍擊案1死4傷

親友追思女性死者。（PE.com）

南加 內陸河濱縣（Riverside County）海梅特市（Hemet）近日發生因女性鬥毆引發槍擊 案，導致一名27歲女性死亡，四人受傷，目前尚未有警方拘捕嫌犯消息。死亡女性是被子彈擊中頭部送醫不治，警方未公布死者姓名，嫌犯在逃。

槍擊案發生在18日（周二）傍晚，位於Valencia街1200號街區，至少五人遭到槍擊。警方說，槍擊案由糾紛引起。當天午後約5時58分，警方接到報警稱一群女性鬥毆，到達現場前，槍擊發生。現場有數人受槍傷，海梅特谷醫院告訴警方，已經有兩名傷者送到醫院救治。

警方說，現場很大，受害者在不同區域，包括集合公寓、移動屋社區以及附近商家。據稱鬥毆最初是八名女性參與，隨後發生槍擊，還有一名男性被擊中腿部，另外一人被擊中手臂。槍擊動機不明，女死者是一名八歲孩童的母親。

海梅特市市長Karlee Meyet督促知情者盡快向警方提供線索，她表示，2016年通過對Measure U目的之一就是為公共安全提供經費，打造安全社區非常重要。

警方也呼籲目擊者提供線索，可致電警官951-765-2396。