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南加大報告：80%美國人在疫情期間面臨經濟困難

洛杉磯訊
南加大經濟及社會研究中心釋出最新分析報告。（USC官網）
南加大經濟及社會研究中心釋出最新分析報告。（USC官網）

根據南加大（USC）一項有關疫情下所面臨的困難分析報告顯示，自疫情爆發以來，美國居民每十人就有八人至少面臨一次經濟或心理疾病等困難；簡言之，有80%美國居民在疫情期間面臨經濟困難。這項報告指出，疫情下面臨到的困難包括壓力大、無法溫飽肚子、失業等。

報告顯示，自去年4月迄今，有48%成人為經濟壓力感到不安，其中29%成人無法溫飽肚子、18%成人錯過至少一次房租或房貸。報告也顯示，填寫問卷的民眾有超過三分之一感到壓力大（37%）、36%患有中等至嚴重的心理問題、37%至少有一次感到被歧視的經歷、33%在疫情下曾被隔離。

南加大經濟及社會研究中心主任Jill Darling表示，去年4月美國整體經濟受疫情影響，失業率大增，有50%的人回報經濟或心理面臨困難。分析報告指出，根據今年3月底的數據，人們因疫情面臨的困難從50%降至28%，掉了22%，有逐漸減退的趨勢。不過根據3月底的調查結果，美國居民每十人仍有超過兩人面臨經濟壓力，7%無法溫飽肚子、6%錯過房屋相關款項。

這項報告主要基於Understanding America Study問卷調查取得的回應，報告數據是從去年4月至今年3月期間超過9000人的回答，抽取8425人的回應做詳細分析。

疫情 美國 南加大

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