南加一城市副市長兩個兒子拒戴口罩被學校送回家

家長提出「宗教豁免」不戴口罩的要求。（KTLA視頻截圖）

南加橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）副市長奧蒂斯（Tito Ortiz）的兩個兒子，18日（星期二）因拒絕戴口罩 上學而被學校送回家，家長要求「宗教豁免」（Religious Exemption）但被學區 拒絕。

奧蒂斯的女友米勒（Amber Miller）在Instagram發布一段視頻，顯示兩個男孩面無遮蓋地走進海景學區（Ocean View School District）中學，當時她拿著一張紙，上面寫著「宗教豁免」。但是，孩子們進了教室後，不久被要求離開，她也接到校長的電話。

米勒說：「我向她解釋了我們的宗教信仰，以及我將不再送孩子上學，他們的男孩將改為參加虛擬學習。」

自從疫情爆發以來，奧蒂斯和米勒不僅自己拒絕戴口罩，並且一直在鼓勵其他父母也反對口罩。米勒還在Instagram上說：「孩子的心理健康比遵循這些準則重要得多。自由呼吸是您的權利。」

但是，海景學區教委塔爾文（Gina Clayton-Tarvin）表示，佩戴口罩的規則是保護未接種疫苗的12歲以下的孩子們。「我們是幼兒園至八年級的學區，因此我們的孩子對COVID-19沒有免疫力。」她進一步指出：「坦率地說，在加州 沒有宗教豁免口罩的事情。」她碰巧知道米勒也參加一個基督教教堂，該教會也不相信有人不能戴口罩。

海景學區教委會主席辛格（Patricia Singer）表示，學區教委會是公共機構，接受加州衛生部門領導，該部門要求學生戴口罩。

奧蒂斯在整個疫情大流行期間一直抵制戴口罩，並且因為拒絕佩戴口罩受到批評。杭廷頓灘市議會曾在今年2月表決，是否要剝奪奧蒂斯的副市長頭銜，但最終仍保留下來。