南加搶劫華裔Lyft司機的嫌犯被捕

67歲的Lyft華人司機勞保羅（右）在搶匪槍口下被搶走錢包和打折鼻樑骨，警方宣布搶劫犯已被逮。（視頻截圖）

洛杉磯 縣警局宣布，5月10日晚9時20分在南艾爾蒙地 市Rush Street和羅斯密大道（Rosemead Boulevard）ARCO站搶劫華人Lyft司機的嫌犯19日已被逮捕。

洛杉磯縣警長辦公室說，有關逮捕的更多細節將在20日（周四）下午的新聞發布會上宣布。警方正在調查此案可能是仇恨犯罪。

當天這名來自台灣的Lyft司機，來到加油站 加油和洗車時，遭到這名嫌犯持槍毆打和搶劫，整個事件通過視頻記錄十分完整清晰。

犯罪事件發生在5月10日晚9時之後。地點位於南艾爾蒙地市（South El Monte）羅斯密大道（Rosemead Blvd）的ARCO加油站。據受害人勞保羅（Paul Lao，譯音）的兒媳婦克里斯汀（Christine）說，當時一名男子從後座進入出租車，並用槍指著勞保羅要求他交出錢包，當時67歲的勞保羅正在加油和洗車。

FOX 11的共享視頻顯示，這名持槍的嫌犯與受害者交談時揮舞著槍。然後，嫌犯搶走了勞保羅的手機和現金。據受害人的兒媳婦說，當時他的口袋裡有約1560美元。

嫌疑人拿到錢後，還要求勞保羅下車並交出車鑰匙。勞保羅告訴他，這輛寶馬車（BMW）是無鑰匙的，只能由他本人駕駛。嫌犯很震怒，用槍管擊打了他的臉部，然後下了汽車。結果，受害者的鼻梁被打骨折了。