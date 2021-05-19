洛杉磯華人聚集城市槍擊案一死 周圍鄰居不知情

聖蓋博市5月18日傍晚發生一場槍擊命案。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯縣華人居民比例極高的聖蓋博 市（San Gabriel），5月18日傍晚發生一場槍擊 命案，嫌犯在逃。這是洛縣 聖蓋博谷華人密集社區過去三天以來發生的第三宗槍擊案。本報記者19日上午到案發現場，多位附近鄰居表示，當天並未聽到槍聲，不清楚該案。

視頻來源：記者謝雨珊

聖蓋博警局18日下午6時12時左右接獲報案，抵達West Norwood Place的500號街區附近的現場，發現一名上半身有槍傷的20來歲男子，警方試圖搶救他的性命，但他在送醫不久後就宣告身亡。據洛縣法醫處，這名20來歲男子為西裔。這個地點位於Valley Boulevard及10號公路之間的街區，在阿罕布拉市Ramona小學附近。

目前該案由洛杉磯縣警局兇殺組接手，調查該案的殺人動機及細節。警探也試圖搜尋案發現場周圍的錄影攝像及目擊證人，截至19日下午仍未果。民眾若有任何相關資訊，請提供線索給洛縣兇殺組323-890-5500，或撥打停止犯罪專線800-222-8477。

這是洛縣聖蓋博谷華人密集社區過去三天以來發生的第三宗槍擊案，前兩宗槍擊案分別是5月17日下午5時左右，蒙市警察開槍打死一名尾隨警察的持刀亞裔男子，以及5月17日傍晚9時許，阿罕布拉市一名亞裔女子在應門時被一名西裔男子槍擊，傷勢嚴重送醫急救後暫無生命威脅。