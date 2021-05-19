聖瑪利諾學區教委閃辭 現徵求新的替補教委

聖瑪利諾聯合學區辦公室。(本報檔案照)

聖瑪利諾學區 教委副主席Corey Barberie，以和家人一起將搬離加州的原因，日前請辭。教委18日按規定發出教委會職位空缺，和臨時教委任命程序的通知。

據悉，Barberie在11日晚先是請求不參加非公開會議部分，隨後在教育 委員會進行例行事務之前宣布辭職，且於12日生效。聖瑪利諾學區教委會和成員感謝Barberie在過去兩年半為學生和社區提供的出色服務，並在開啟全新的生活之際，向他和家人致敬。

17日教委會舉行公開會議，表示依照加州教育法的60天時間表，明確了填補職位空缺的流程和時間表，來任命臨時教委會成員。按照時間表，學區於18日向媒體、包括聖瑪利諾市府在內的聖瑪利諾社區、社區組織和學區的家長們，發出教委會職位空缺和臨時教委任命程序的通知。

臨時教委成員需履行Barberie剩餘任期，申請時間將從本月18日中午12時開始，至6月4日中午12時關閉。有關申請流程的信息發佈在學區網站www.smusd.us上。剩餘的四名教委成員會在6月7日舉行特別會議，審查符合資格的申請。

通過甄選程序的候選人名單將於6月7日舉行的公開特別教委會議上發布，並於6月8日上午通過郵件以書面形式向社區公開；10日四位教委將在特別會議面試候選人。6月7、8和10日將提供多個公眾意見徵詢時段；教委會計劃在6月10日的特別會議上宣布臨時候選人接任，該任期將於2022年12月結束。

按法規，若聖瑪利諾學區教委無法完成臨時候選人的任命，或者臨時任命受到法律質疑，縣教育辦公室將在2021年7月11日前後要求舉行特別選舉，花費更為昂貴。

聖瑪利諾聯合學區總監Jeff Wilson上月也突然閃辭，不過在整個學年結束之前，他還是會繼續擔任總監。目前聖瑪利諾學區正處於資金短缺階段，由於年初的E提案地稅投票失利，造成410萬元的年預算漏洞。