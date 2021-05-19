以巴衝突延伸至洛杉磯 親巴勒斯坦者襲擊猶太食客

巴勒斯坦支持者襲擊猶太食客，警方認為是仇恨犯罪。（KTLA5視頻截圖）

親巴勒斯坦的支持者5月19日週二晚，在以購物和用餐為主的洛杉磯 比佛利格羅夫（Beverly Grove）一家日式餐廳外的猶太 食客發動襲擊，警方正在調查，認為這是仇恨犯罪 。

洛杉磯消防局發言人Nicolas Prange稱這起事件最初是大型打鬥。據報導，該事件發生在周二晚10時左右，地點在北La Cienega 大道300號街區的一家壽司餐廳外 （Sushi Fumi restaurant）。

現場目擊者稱，案發時她正和一群朋友坐在一起，一輛大篷車從他們身邊駛過，車上有很多拿著巴勒斯坦旗幟的人對著食客大喊大叫。目擊者說，當時有一群人從車上跳了下來，問一些食客是否是猶太人，有兩名男子回答說是的時候，打鬥就爆發了。

匿名目擊者拍下了當時打鬥的視頻。視頻顯示，一群人在人行道上投擲物品，並對顧客進行拳打腳踢，場面一度十分激烈。餐廳工作人員將顧客帶到屋內，鎖上門並報警。目擊者稱，這場打鬥持續了約15分鐘，等警察到達現場後才恢復了秩序。

該事件視頻已被發送給洛杉磯市議員Paul Koretz，「這絕對是令人髮指的，我們不會在洛市允許這樣做。」Koretz說，身為猶太人的他來到現場，將推動這次襲擊的全面調查。 「我們不會將中東的衝突帶到這裡，讓人們因為他們的外貌和種族而在街道上遭到襲擊。」

洛杉磯警局官員稱，這起事件涉及五名受害者，目前正在追捕三名主要的嫌疑犯，該起事件被作為仇恨犯罪事件立案調查。

親巴勒斯坦的支持者最近走上西洛杉磯街頭，抗議巴以沖突，大多數當地抗議活動都保持和平。