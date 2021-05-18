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汽車旅館改建為遊民旅館 又一家位於洛縣華人密集區

記者張宏／綜合報導
哈仙達岡（Hacienda Heights）Motel6被洛縣政府買下作為遊民旅館。（檔案圖片）
哈仙達岡（Hacienda Heights）Motel6被洛縣政府買下作為遊民旅館。（檔案圖片）

洛杉磯縣哈仙達岡（Hacienda Heights）Motel6旅館，已被洛杉磯縣政府買下作為遊民旅館。雖然去年當地居民幾次遊行示威反對，但負責該區的洛縣縣政委韓珍妮（Janice Hahn）最終還是批准了購買計劃。

除了哈岡那家Motel6旅館，縣政府在韓珍妮的轄區另外購買分別位於長堤（Long Beach）、惠提爾（Whittier ）和諾瓦克（Norwalk）的四家Motel6旅館，安置遊民。

韓珍妮在書面聲明中表示，這五家汽車旅館長堤有兩家，其他三個城市各有一家，可總計容納489人。每個地點都有24/7全天候保安，每天提供三餐，並設有現場管理，以確保居民獲得所需的幫助和支持。旅館的房間看起來仍然很像汽車旅館的房間，但是最終將在房間內添加小廚房，並將其轉換為小公寓。

據悉，韓珍妮一直是汽車旅館改建的大力支持者，因為汽車旅館可通過快速高效的方式來增加住房數量並將遊民帶入室內。如果洛縣要直面無家可歸的遊民危機，汽車旅館改造是政府需要使用的創新思維。

韓珍妮去年10月27日批准該計劃，這是加州遊民門匙計畫（Project Homekey ）的一部分，目的是保護因新冠病毒肆虐，處於嚴重疾病高風險中的遊民。

疫情期間，這五家汽車旅館最初用作高風險遊民的臨時住房，然後將其轉變為永久性的支持性住房。住在這裡的人需同意行為準則，購買和經營這些汽車旅館的資金來自加州CARES Act的錢。洛縣可負擔住房信託基金（Affordable Housing Trust Fund）提供的資金，將用於翻新每家汽車旅館，以便將其轉化為永久性的住房。

值得一提的是，位於哈岡南第七街1154號的汽車旅館地處華人相對集中的地區，曾在去年5月引起居民抵制抗議。居民擔心遊民聚集危害社區安全，且這些遊民並沒有經過犯罪背景調查。但最終未能阻止該提案被通過。

位於哈岡南第七街1154號的汽車旅館內部未來將改造成小公寓。（Motel6圖片）
位於哈岡南第七街1154號的汽車旅館內部未來將改造成小公寓。（Motel6圖片）
韓珍妮一直是汽車旅館改建的大力支持者。（韓珍妮提供）
韓珍妮一直是汽車旅館改建的大力支持者。（韓珍妮提供）

旅館 汽車 洛縣

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