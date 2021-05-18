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洛縣華裔密集城市議會全票通過不信任洛縣檢察長

記者丁曙／羅斯密報導
洛杉磯縣檢察長賈斯康被羅斯密市議會通過不信任案 。（Getty Image）
洛杉磯縣檢察長賈斯康被羅斯密市議會通過不信任案 。（Getty Image）

羅斯密市（City of Rosemead）是洛杉磯縣華人聚居社區，包括三位華裔成員的市議會，上周全票通過對洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）的不信任決議案（No confidence）。該案由市議員李志（Steven Ly）提議、市長勞朱嘉儀（Polly Low）、副市長鄧樹燦（Sean Dang）和其他兩位市議員全都投下贊成票。

決議案指出，羅斯密市府高度重視城市安全和保護社區，擁有預防和減少社區犯罪活動的公共安全政策的歷史。然而，洛杉磯縣檢察長賈斯康在2020年12月簽發了一系列特別指令20-06、20-07和20- 08，包括取消了對任何輕罪、一般重罪或非暴力重罪犯的現金保釋制度，要求拒絕或免除多項輕罪指控，包括入侵、擾亂平靜、犯罪威脅、擁有毒品和工具，在藥物酒精影響下，在公眾場合鬧事和抵抗逮捕，以及刪除了一些具針對性的宣判加刑功能，包括「三振出局」、幫派組織等。

決議案表示，賈斯康發布的某些特別指令，與現行的議會立法或選民公投制定的加州法律相抵觸，這些法律可以預防和起訴犯罪，並且保護公眾。賈斯康發布的上述特別指令，破壞了立法和公投倡議的程序，升高了公眾安全的風險。地方檢察長重組或修改的政策，必須與加州法律保持一致，並以合理的意圖和優先次序發布，旨在增強公共安全，並且保護公眾和受害者的權利。

綜上所述，羅斯密市議會通過和批准了對洛杉磯縣檢察長賈斯康不信任決議案，並指示工作人員將該決議案轉交給相關部門和組織。羅斯密市議會堅持認為，洛杉磯縣檢察長必須遵守加州法律，無論是加州議會還是加州選民公投制定的法律，並且不得發布任何與這些法律相抵觸的特別指令。

羅斯密市議會通過對洛縣檢察長賈斯康不信任案 。（市府官網）
羅斯密市議會通過對洛縣檢察長賈斯康不信任案 。（市府官網）

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