洛杉磯富人社區大火逮捕一縱火嫌犯

縱火導致從星期五晚開始至今焚毀洛杉磯縣西邊濱海富人社區Pacific Palisades地區至少1325畝林地的一名嫌犯被捕。540名消防員依然奮戰在火場。（洛杉磯縣消防局）

縱火 導致上星期五（5月14日）晚開始起火，至今焚毀洛杉磯 縣西邊濱海富人社區Pacific Palisades至少1325畝林地，以及約千人疏散的一名嫌犯已經被捕；警方5月17日周一表示，相信目前逮捕的男子正是此次大火的縱火人。

洛杉磯消防局縱火調查員和洛杉磯警方周一表示，他們最初拘留了兩名據信與本次大火有關的兩個人，其中一人經過訊問之後在周六晚釋放。另一人在星期天下午接受調查後被捕。

洛杉磯警方表示，逮捕該名男子的原因是他身上有許多疑點，但警方沒有透露該嫌犯的姓名和年齡。目前洛杉磯市消防局縱火罪犯科與洛杉磯市警察 局正聯手對本案進一步調查，同時希望任何目擊者和知情者提供綫索。

洛杉磯消防局周一簡報火情表示，目前540名消防員繼續在火場奮戰，雖然火勢還是零控制，但也並不是意味著100%沒有得到控制。萬幸的是到目前爲止沒有房屋遭到燒毀，除了一名消防員眼睛被火星輕傷外，沒有其他人員受傷。

消防專家表示，通常下午2點左右時是海邊地區火勢最容易大規模蔓延的時候，海邊大風使得火舌升高，可能造成更大面積蔓延，但周日下午火勢控制的不錯。

本次山火從上周五晚10時左右，在Michael Lane和Palisades Court附近一個人烟罕至偏遠地區開始燃燒，到星期六早上6時30分左右燒毀15畝林地；當天下午4時30分左右，又出現了另一個燃燒區，與北部的大火連成一片，大約一小時內，大火迅速擴大到750畝。到周日下午1點，大火摧毀大約1325畝林地，附近1000居民撤離。