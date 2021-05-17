洛杉磯富人社區大火逮捕一縱火嫌犯
縱火導致上星期五（5月14日）晚開始起火，至今焚毀洛杉磯縣西邊濱海富人社區Pacific Palisades至少1325畝林地，以及約千人疏散的一名嫌犯已經被捕；警方5月17日周一表示，相信目前逮捕的男子正是此次大火的縱火人。
洛杉磯消防局縱火調查員和洛杉磯警方周一表示，他們最初拘留了兩名據信與本次大火有關的兩個人，其中一人經過訊問之後在周六晚釋放。另一人在星期天下午接受調查後被捕。
洛杉磯警方表示，逮捕該名男子的原因是他身上有許多疑點，但警方沒有透露該嫌犯的姓名和年齡。目前洛杉磯市消防局縱火罪犯科與洛杉磯市警察局正聯手對本案進一步調查，同時希望任何目擊者和知情者提供綫索。
洛杉磯消防局周一簡報火情表示，目前540名消防員繼續在火場奮戰，雖然火勢還是零控制，但也並不是意味著100%沒有得到控制。萬幸的是到目前爲止沒有房屋遭到燒毀，除了一名消防員眼睛被火星輕傷外，沒有其他人員受傷。
消防專家表示，通常下午2點左右時是海邊地區火勢最容易大規模蔓延的時候，海邊大風使得火舌升高，可能造成更大面積蔓延，但周日下午火勢控制的不錯。
本次山火從上周五晚10時左右，在Michael Lane和Palisades Court附近一個人烟罕至偏遠地區開始燃燒，到星期六早上6時30分左右燒毀15畝林地；當天下午4時30分左右，又出現了另一個燃燒區，與北部的大火連成一片，大約一小時內，大火迅速擴大到750畝。到周日下午1點，大火摧毀大約1325畝林地，附近1000居民撤離。
上一則
FB留言