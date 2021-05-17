「南加僑界聲援中華民國進入 WHA」車隊遊行5/22舉行

「南加州僑界聲援支持中華民國台灣進入世界衛生大會 WHA」車隊遊行， 訂5 月 22 日（周六）上午9 點 至11 點，在亞凱迪亞市舉行，集合地址:125 W. HUNTINGTON DR., ARCADIA, CA 91007 (USC Keck Medicine)。（主辦單位提供）

「南加州 僑界聲援支持中華民國台灣 進入世界衛生大會 WHA」車隊遊行， 訂5 月 22 日（周六）上午9 點 至11 點，在亞凱迪亞市舉行，集合地址:125 W. HUNTINGTON DR., ARCADIA, CA 91007 (USC Keck Medicine)。

屆時由 50 輛汽車組成的大車隊，將依序在 Huntington Drive 大道上遊行，為時一個半小時， 最後回到原集合地點。 南加 州僑界將以車隊行動訴求「Taiwan Can Help」、「Let Taiwan Help」、「Taiwan is Helping」等。

有關人員指出，世界衛生組織 WHO 在每年的5月，都舉行一年一度的世界衛生大會 World Health Assembly (WHA)。今年的大會訂5月24日至6月1日舉行。雖然自 2009至 2016 年，台灣都以觀察員身分參與，然而，近年來，由於政治因 素，WHO 及 WHA 均對台灣加入該組織百般刁難，導致台灣一直被阻擋在外，無法進 入 WHO 與 WHA 衛生組織。

「世界華人工商婦女企管協會」本為中華民國推動國民外交的後盾，世界總會陳阡蕙總會長發起呼籲全球海內外各分會，藉由不同的管道與方式，結合當地僑社，規劃並積極推動進入世界衛生大會 WHA 活動。

為了響應支持陳阡蕙總會長的號召，世華總會副總會長陳玲華、大洛杉磯分會會長徐洸玲、南加州分會會長 唐久麗，共同推動舉行「南加州僑界聲援支持中華民國台灣進入世界衛生大會 WHA 車隊遊行」活動。

南加州僑界社團共同主辦單位有：羅省中華會館、洛杉磯僑界急難救助協會、美國越柬寮華人團體、僑務委員遲景林、廖美華、 于仁豪、江瑞瀛、僑務諮詢委員陳玲華、僑務顧問潘意玲、南加州中國大專院校聯合校友會、加州台灣同鄉聯誼 會、AARP 樂齡會華人分會、世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會、世界華人工商婦女企管協會南加州分會、 加州商業基金會會長方孝偉、哈崗華夏獅子會等。