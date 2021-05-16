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南加「停止仇恨亞裔」遊行 公開發聲是最佳示範

爾灣市訊
活動主辦人華裔心理學家Caroline Lee 說，公開發聲是亞裔家長為教育下一代所做的最佳示範。（本報記者/攝影）
活動主辦人華裔心理學家Caroline Lee 說，公開發聲是亞裔家長為教育下一代所做的最佳示範。（本報記者/攝影）

橙縣亞裔家長與學生發起的「停止仇恨亞裔」（Stop Asian Hate）造勢與遊行活動，15日下午在爾灣市府前草坪舉行，當天全美各地都有類似的造勢活動，展現社區聲援亞裔的力量。

亞裔居民比例近半數的爾灣市，是橙縣亞裔居民最多的城市，當天約有200人參加造勢活動，包括加州州參議員Dave Min、爾灣市長Farrah Khan、副市長 Tammy Kim，現場還有許多亞裔家長帶著子女及長輩一起出席，小學生們舉著圖文並茂的標語牌表達心聲：「我以身為亞裔為榮」、「不要攻擊我的祖母」、「以愛代替仇恨」、「仇恨是病毒」。

獲加州州長任命為促進創業工作小組成員的廖泰德（Teddie Liaw），擔任活動主持人，他細數亞裔的成就，並強調「我在美國出生長大，這裡就是我們的家!」

爾灣加大教授Thuy Than Vo表示，美國社會長久以來將亞裔視作外國人，要從根本改變此刻板印象，必須在中小學加入族裔課程，讓本地學生了解亞裔對美國的貢獻。

橙縣人際關係委員王頌茹鼓勵出席的中、小學生，面對歧視時要發聲表達自己的意見，若家中有不通英語的長輩受到仇恨攻擊，更要想辦法協助他們向有關單位報案，只有靠整個社區通力合作，才能有效的遏止歧視或制止仇恨繼續下去。

亞裔家長與學生在爾灣市舉辦造勢活動，團結對抗仇恨犯罪。（本報記者/攝影）
亞裔家長與學生在爾灣市舉辦造勢活動，團結對抗仇恨犯罪。（本報記者/攝影）

亞裔 爾灣加大 美國

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