持槍搶走鬥牛犬 南加執法當局使用無人機協助逮捕嫌犯

一隻日前被劫走的法國鬥牛幼犬已被尋回。（警方圖片）

當局16日表示，在庫爾富市（Culver City）被持槍搶走的一隻法國鬥牛犬幼犬，已被尋獲，當局還使用了無人機，來協助逮捕這名涉嫌綁架寵物的男子。

庫爾富市警方早先公布，嫌犯先對社交媒體上的一則廣告進行回應，該廣告列出這隻十個月大的狗要出售。幼犬主人同意5月12日下午7點左右在Canterbury道6000街區見面交易。但當主人將狗放在車後備箱區域給佯裝買家的嫌犯看時，嫌犯突然從腰帶上拿出一把半自動手槍，從後備箱中抓起小狗徒步逃離。

警方聲明表示，庫爾富市警察 局偵探立即開始調查該案，並迅速找到嫌犯，在15日周六大約上午11時45分左右，發現該嫌犯在庫爾富市的Fox Hills地區離開家。當時嫌犯拿著灰色的法國鬥牛犬，進入附近的車輛並開走。警員試圖停止車輛，隨後對車輛展開短暫追捕。當嫌犯的車在Bristol Parkway和Slauson街附近撞到另一輛車，才結束開車追捕。而另一輛車的駕駛者是車內唯一的乘員，無人受傷。

嫌犯當時嘗試步行逃離現場，警方建立了包圍圈，並使用無人機在下午2時45分左右找到嫌犯。該男子因涉嫌持械搶劫被捕，該狗則安然無恙地送還主人。