拜基因技術之賜 南加一無名女屍原來是殺妻案受害人

死者生前照片（警方提供）

南加 內陸警方近日宣布，近20年前失蹤，且遺體殘骸在聖地牙哥 牧場一垃圾箱內發現的一名坦密庫拉市（Temecula）女性兇殺冷案，近日終於查到兇手；近日警方將被害女子丈夫拘捕，他住在聖伯納汀諾縣（San Bernardino）庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）市，讓這起近20年的殺妻冷案宣告破案。

聖地牙哥縣警方表示，兇手Jack Dennis Potter，68歲，被控謀殺54歲的Laurie Diane Potter，被害人遺骸於2003年10月5日在聖地牙哥一個垃圾箱被發現，地點在Hilton Head Court 1600號街區。儘管警方當時可以確定遺體殘骸屬於一名被害成年女性，但死者一度身分成謎，直到最近才確定。警方尚未公布受害者死因及謀殺動機，但表示，調查人員掌握了確實證據，兇手指向受害女性的丈夫。

刑事起訴書指控Potter犯有謀殺罪，指稱受害人死亡時間在2003年10月4日或5日，但未具體指出怎樣被害。兇嫌於12日在庫卡蒙加牧場市居住的公寓被拘捕。警方發言人表示，嫌犯被拘押在聖地牙哥中心監獄 ，不得保釋，預計在本周於法庭過堂。

發言人表示，案件偵破使用了遺傳基因技術，與偵破Golden State系列案殺手技術相同，可以幫助確認遺骸屬於被害人Laurie Diane。若不使用這項基因技術，就不可能偵破此案。但是被害人並未列入失蹤者名單，因為未有人報警失蹤，而且被害人親屬雖然不知道她的下落，但堅信她還活著。

發言人說，偵破這起案件所使用的基因技術，在聖地牙哥地區首次使用。警探杜賈爾表示，該技術曾被兩次應用，從而最終確定案件嫌犯。當利用這項基因技術找到嫌犯時，受害者早已死亡多年。