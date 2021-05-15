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洛僑中心可望6月中旬重啟

記者謝雨珊／艾爾蒙地市報導
洛杉磯華僑文教服務中心有望在6月15日後重啟。（記者謝雨珊／攝影）
洛杉磯華僑文教服務中心有望在6月15日後重啟。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心近日在臉書上公布，該中心將依據加州政府公告的解禁級別及時調整。加州將於6月15日完全開放經濟，屆時洛僑中心也可望重新開放。目前該中心正在進行設備整修及裝潢，僑胞可期待全新樣貌。

洛僑中心主任張皓鈞表示，自疫情爆發以來，該中心已關閉一年多，恰巧利用空窗期將中心的部分老舊設備換新，像是重新整修簡報室、大禮堂舞台等。另外增快網速，未來歡迎僑胞利用中心網絡上線開會等。

目前洛僑中心暫未對外開放，如僑胞需索取文件表格或其他公務事項可電話預約，周二至周日上午10時至下午6時，電洽626-443-9999或電郵至[email protected]。進入該中心仍要遵守防疫規範。如需遞送申請文件，亦可投遞於洛僑中心大門口左側還書箱，或郵寄至洛僑中心 (Culture Center of TECO in Los Angeles：9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731)。

洛僑中心最新公告事項請隨時查閱官方網站（https://www.ocac.gov.tw/la2）及臉書(https://www.facebook.com/ocac.elmonte) 。上述措施若有異動，洛僑中心將隨時公告周知。

洛僑中心正在整修大禮堂的舞台。（記者謝雨珊／攝影）
洛僑中心正在整修大禮堂的舞台。（記者謝雨珊／攝影）

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