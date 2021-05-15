我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

美最大輸油公司遭駭後 全面恢復正常營運

僑委會深耕海外華語文教學 世界日報盡力協助

記者謝雨珊／艾爾蒙地市報導
（左起）全美中文學校聯合總會會長李梅如、洛杉磯僑教中心主任張皓鈞、洛杉磯世界日報社長于趾琴討論深入推廣海外華語文教學。（記者謝雨珊／攝影）
（左起）全美中文學校聯合總會會長李梅如、洛杉磯僑教中心主任張皓鈞、洛杉磯世界日報社長于趾琴討論深入推廣海外華語文教學。（記者謝雨珊／攝影）

華語文教育對於中華民族的傳承極其重要，洛杉磯僑教中心主任張皓鈞、全美中文學校聯合總會會長李梅如、洛杉磯世界日報社長于趾琴，14日討論深入推廣海外華語文教學，世界日報將盡力協助。

張皓鈞指出，僑委會日前宣布推出「海外華語文深耕計畫」，致力於通過在海外僑校傳授正體華語文學，舉辦華文比賽，線上活動等，主要為歐洲和北美地區僑胞及主流社會人士推廣華語文教學。台灣有許多優質華語文教育機構，僑委會將扮演橋樑的角色，利用智能平台與海外僑團聯繫，共同朝在海外推廣華語文的方向前行。

全美中文學校聯合總會總會長李梅如表示，該會每年固定在年會上舉辦研討會、論文發表等。每年也會舉辦演講、多媒體簡報、成語、中華文化常識比賽共四大項目的學藝競賽，提供學生發表學習成果的平台。今年因疫情緣故，諸多競賽轉為在線上舉辦，因不需考量經濟成本，報名的學生比以往更多。

她也提到，新冠疫情改變了許多僑校的傳統教學生態，聯合總會為了協助全美各地的僑校，數個月來一直在線上舉辦師資培訓，集結了全國各地的教師跨國交流，成果非凡。她鼓勵全美各地僑校的教師們，必須跟上大環境的變化，提供學生更多樣的教學。

洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，世界日報作為海外最大華文媒體，將盡力協助推廣華語文教學。她邀請僑校學生們參與春節期間的世報「年節展」，鼓勵學生到場感受中華傳統的過節氣氛，並提供舞台給學生展現中文學習成果。

世界日報 洛杉磯 疫情

上一則

南加亞凱迪亞擬建無家可歸營 華人反對聲浪大

下一則

洛城鞋癡老闆 收藏嗅商機 明星二手鞋 轉手賣百萬

延伸閱讀

「世界日報華裔學生獎學金」得主 鄭可欣積極服務社區

「世界日報華裔學生獎學金」得主 鄭可欣積極服務社區
洛城「慈母手中線」 表彰7非凡母親

洛城「慈母手中線」 表彰7非凡母親
羅省至德三德公所交接儀式 周賜軒接任主席

羅省至德三德公所交接儀式 周賜軒接任主席
線上論壇共識：台灣有必要入世衛組織 意義大

線上論壇共識：台灣有必要入世衛組織 意義大
線上論壇共識：台灣有必要入世衛組織 意義大

線上論壇共識：台灣有必要入世衛組織 意義大
填補北美華語文教育缺口 僑委會推海外華語文深耕計畫

填補北美華語文教育缺口 僑委會推海外華語文深耕計畫

熱門新聞

知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
疫情期間的失業金給不少民眾雪中送炭，讓他們在困境中解決了溫飽問題。（unsplash）

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

2021-05-11 21:10
許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

不找工作躺著賺 失業金亂象多

2021-05-13 10:06
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）

紐森擬發600元支票刺激經濟 約570萬人受惠

2021-05-11 02:20
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07
為保護四歲女兒，華裔母親衝在危險最前面，不幸當場喪生。（Dahveed Kolodny-Nagy提供）

滑雪意外 34歲華母挺身護4歲女喪命

2021-05-11 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒
攻擊美油管駭客伺服器遭關閉 到手贖金不翼而飛

攻擊美油管駭客伺服器遭關閉 到手贖金不翼而飛