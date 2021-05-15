南加亞凱迪亞擬建無家可歸營 華人反對聲浪大

洛杉磯縣北好萊塢建立的無家可歸小房區。（ABC7電視截圖）

在南加州的高速公路立交橋下、街道人行道上、企業大樓的屋簷下，無家可歸者搭建帳篷營地早已屢見不鮮。最近華人 聚集社區亞凱迪亞 （Arcadia），正在醞釀一個新計劃，籌建一個由活動小房組成的社區，集中為無家可歸者提供住所；但是多數居民不認同，事實上也沒有人願意與無家可歸者為鄰。

亞凱迪亞市議員韋拉托（April Verlato）表示，她從自己的選民那裡聽到了一個好消息和一個壞消息。好消息是市議會正在考慮組建一個「小房社區」（Community of tiny houses），將該市的無家可歸者集中住在一起，類似於最近在北好萊塢（North Hollywood）開張的小房社區。

她說，無家可歸者有了自己的空間，他們晚上會感覺更安全，睡覺不用擔心……這是解決當前緊急問題的較好模式。「在聖蓋博 谷城市，越來越多的無家可歸者營地正在湧現，這個問題需要解決。」

但是，韋拉托又聽到了市民不願意接納無家可歸的反對聲音。她承認，「沒有快速解決此問題的方法。」她希望，「聖蓋博谷各城市能夠團結在一起，開始集思廣益應該做些什麼。」

無家可歸者艾倫（Richard Allan）已在亞凱迪亞市境內的210高速公路下生活了幾個月，並且聽到自己不受歡迎的傳言。他說：「我真的不知道該怎麼辦……我們不會打擾鄰居。「我完全理解鄰居，我也敢肯定沒人歡迎住進他們的後院，但我們實在無處可去。」

亞凱迪亞市原已為無家可歸者提供了一些床鋪，但是被佔用一空。與洛杉磯縣的許多其他城市一樣，亞凱迪亞市的無家可歸者社區也在不斷壯大，城市沒有足夠的資源可以幫助他們。

已在亞凱迪亞市住了30多年市民道格比弗（Doug Beaver）說，「我認為在花錢之前，應該先使用可用的資源。當我們用光了這些設施，再開始考慮花錢。」

亞凱迪亞市華人社區反對蓋建「小屋住宿區」的聲浪很大，將在本周六和周日上午舉辦兩場遊行，還要在市議員家門口示威。