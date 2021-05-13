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南加華男認11項武器控罪 去年開車撞黑命貴示威者

記者丁曙／綜合報導
聖瑪利諾華男黃俊仁承認11項聯邦武器控罪。（加州中區聯邦法院提供）
聖瑪利諾華男黃俊仁承認11項聯邦武器控罪。（加州中區聯邦法院提供）

據聯邦檢察官辦公室消息，現年28歲的洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）華裔居民黃俊仁（Benjamin Jong Ren Hung， 音譯），12日面對11項聯邦武器重罪指控表示認罪，這些罪名包括密謀、跨州運輸和接收槍枝、在購買槍枝時和擁有未註冊槍枝時作出虛假陳述等。洛杉磯聯邦法官威爾遜（Stephen V.Wilson）將於8月23日量刑。

黃俊仁承認參加了一項行之多年的陰謀，向俄勒岡州（Oregon）的槍枝交易商作虛假陳述，並非法將武器運往加州。他向俄勒岡州的一名同謀者提供現金，為他購買手槍，並虛假陳述實際購買者。檢察官說，同謀者隨後將槍枝運往加州給黃俊仁。

黃俊仁還承認，他參與了獲取武器和逃避加州槍枝註冊法的計劃，以及非法擁有三支未經註冊的短管半自動步槍。警方去年9月從他的洛迪（Lodi）家族葡萄園中查獲了這些槍械。

在認罪協議中，黃俊仁承認2020年5月31日在巴沙迪那（Pasadena）老城區舉行的一次「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活動中，他將非法獲取的一支Glock 26型9毫米手槍帶到了現場。當時他駕駛一輛白色Dodge Ram，上面插著代表極右勢力的旗幟，衝向約有150人的抗議人群。當時人群被沖散，但沒有人受傷。

檢察官說，黃俊仁駕駛著定制的道奇皮卡，標有「WAR R1G」的虛榮車牌，他加速駛向發生抗議活動的路口停下來，卡車上安裝的火車喇叭發出聲響，然後繼續穿過路口。當他駛過示威者時，從皮卡車排放出大量廢氣。

檢察官說，黃俊仁去年在訴狀中稱，他把家族位於洛迪（Lodi）的葡萄園，用作戰術訓練營和槍支射擊場，「為內亂做準備」。

加州 洛杉磯 俄勒岡州

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