集合 周末這樣玩╱南加州唯美「桃花島」 感受生活慢節奏

卡特琳娜島Avalon市街景。（記者啟鉻／攝影）

在南加周末眾多的觀光 行程中，洛杉磯縣卡特琳娜島（Catalina Island）是不錯的選擇。現在疫情形勢更為寬鬆，島上觀光開啟吸引不少人前往。島上有湛藍海景、快意水上項目、租車島上探尋、品嚐島上美食 ，異國風情慢節奏生活，都是難得的旅行體驗。

卡特琳娜島也稱Santa Catalina Island，距離長堤 市約29英里，從長堤、聖彼渚（San Pedro）、丹那岬（Dana Point）以及新港灘（Newport Beach）都有渡輪到達。票價按照不同年齡段各有差別，成人往返票價在70多元，若帶腳踏車上船，也需加價少許。

一般遊客多是去島上Avalon市觀光，船程一小時左右。由於另一地點Two Harbors居民及設施較少，比較Avalon，遊客相對較少。不過也有自聖彼渚市坐渡輪去到Two Harbors，在Avalon與Two Harbors之間有駁船或巴士往返。若乘飛機到卡特琳娜島時間較快，從長堤、橙縣及聖彼諸乘坐直升機，比如IEX Helicopter，十幾分鐘就可到達，但價格要高許多。需要提醒的是要住酒店，需要提前預約。

卡特琳娜島是長22英里寬8英里的小島，島上最高處是Mount Orizaba峰，海拔2000多呎，島上有很多歷史建築。很早以前，這裡居住多個土著部落，後被西班牙人殖民，繼而被墨西哥接管，最終歸美國加州管轄，屬於洛杉磯縣。在成為旅遊勝地之前，這裡曾經是海盜偷渡、打獵及掘金的地方。島上現有人口5000人左右，Avalon於1913年6月26日建市，而Two Harbors是一個縣屬小鎮。

一些遊客喜歡在島上到處看看，若想去到更遠些可租用高爾夫球車；若住酒店，有酒店提供免費接駁車，也可租電動腳踏車，但租用者不是很多。島上活動項目包括，乘坐越野車島上探索、叢林索道滑行、潛水或乘坐半潛式遊船欣賞水下海景、皮划艇、快艇及滑翔傘等等。租用高爾夫球場，在山道上行駛，觀看周邊景色及漫步山坡野牛。若步行可到海灘踏浪、參觀街景及百年歷史的卡特琳娜Casino（表演會議中心）、展覽館及碼頭欣賞海景。

島上也提供露營地，在Avalon營地在Nature Center 和 Wrigley Memorial 植物園附近，另一個在Two Harbors，還有在其它三個較遠地點，讓遊客更親近大自然美景，品嚐美食。這裡沒有傳統中餐館，但在海邊有各種不同風味西餐廳，可以品嚐牛排、海鮮、各種甜點、冰激凌、咖啡、墨西哥式美食等。

有些遊客或許會問，卡特琳娜島四面環海，野牛是如何到島上的？據當地居民說，1924年，一個電影攝製組為了在島上營造西部野牛場面，就用渡船載了十餘隻美洲野牛到島上，影片拍完後，野牛就此在島上安家，如今島上野牛數也繁殖到百餘隻了。不過島上還有不少野生動植物，有的還是特有種。