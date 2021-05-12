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安那罕凌晨車禍3死2傷 警方徵求破案線索

記者謝雨珊／綜合報導
橙縣安那罕發生致命撞車事故，三死兩傷。（ABC7）
橙縣安那罕發生致命撞車事故，三死兩傷。（ABC7）

安那罕（Anaheim）不久前發生一起疑似撞車肇事逃逸案件，車禍造成三男死亡、兩女受傷住院。目前沒有人被逮捕，警方仍在調查當中。民眾若有該案相關消息，請立即致電714-765-1861向警方提供線索。

這兩名20多歲的女子，疑似案發時是肇事賓士車（奔馳）的駕駛和乘客，她們在車禍發生後，立刻被附近的其他車載走，後來警察在附近醫院找到她們。據悉其中一人傷勢嚴重需要動手術，另一人輕微，警方對她們問話。被撞當場死亡的三名男子，分別被縣法醫處證實為32歲的Jacob Rolon、63歲的Richard Zuniga、及63歲的Alexander Smiller。

目前警方仍不知這兩名女子坐上了誰的車，正在調查這起車禍肇事責任應歸咎於哪一方，或者也可能是起肇事逃逸案件。

據安那罕警佐Shane Carringer的說法，凌晨2時30分左右，這輛賓士轎車當時正在Brookhurst Street街上往北行駛，撞上這輛從水煙酒吧停車場離開的黑色Kia轎車。兩部車在靠近Brookhurst Street和Orange Avenue的交匯處相撞。消防員趕到現場時，發現一輛白色賓士車在與一輛黑色起亞車（Kia Sol）相撞後著火，白色賓士車的火勢很快被一位趕到現場的警員撲滅。

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