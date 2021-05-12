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幫幫忙基金會PPE貨櫃將啟運救援世界多地災民

記者邵敏／羅斯密報導
幫幫忙基金會救援貨櫃，援助印度、非洲和拉丁美洲等地災民。（記者邵敏／攝影）
幫幫忙基金會救援貨櫃，援助印度、非洲和拉丁美洲等地災民。（記者邵敏／攝影）

幫幫忙基金會12日上午在羅斯密（Rosemead)召開記者會，準備將PPE個人防護用品物資貨櫃運往印度、非洲和拉丁美洲等地，救援當地災民度過危難時刻。

「我們在短短一周內就籌備了八個貨櫃，每個貨櫃有800箱物資。」幫幫忙基金會會長鮑潘曉黛說，「印度兩個貨櫃，非洲兩個貨櫃，洪都拉斯一個貨櫃，希望這些物資能盡快送到這些國家和地區，發放到當地醫院和個人手中，幫助在困境中掙扎的人們。」

印度自3月開始爆發的新一波疫情非常嚴重，變種新冠病毒肆虐，拉丁美洲一些國家也出現疫情反彈，變種病毒流行，洪都拉斯確診病例激增，多項疫情指標創下新高，目前這些國家和地區的醫療物資都嚴重短缺。幫幫忙基金會此次籌備的救援物資，包括防護罩、防護衣、口罩、手套、以及洗手液等個人防護用品，目前已經運走三個貨櫃。

「很感謝眾多廠商在這麼短時間內，就籌備了這麼多物資，效率非常高，展現了我們華人的愛心與善心。」鮑潘曉黛說，「美國疫情現在已得到控制，也希望其他國家的疫情都能盡快改善，讓人們的生活恢復正常。」

聖文森駐洛杉磯名譽總領事Cadrin Gill在採訪中指出：「我們的國家正在遭受巨大災難，火山災情嚴重，大雨傾瀉引發洪災和泥石流，居民房屋受損，許多家庭無家可歸，非常感謝幫幫忙基金會組織的這個活動，將會給我們帶來很大幫助。」

幫幫忙基金會副會長孟心韻說：「這些國家遭受的天災和疫情的雙重打擊都是難以想像的，希望更多的公司和組織能加入到我們捐贈的隊伍中，幫助這些國家地區的民眾渡過難關。」

當天參加記者會的還有洪都拉斯駐洛杉磯總領事Maria Rivera，以及副總領事。疫情至今，幫幫忙基金會運送救援物資到世界各地，幫助很多無家可歸的家庭，2020年共送出15個愛心救災貨櫃。救援物資除了個人防護用品之外，還包括電腦、衣服、鞋子、以及孩子的文具用品、玩具等。

幫幫忙基金會救援貨櫃，援助印度、非洲和拉丁美洲等地災民。（幫幫忙基金會提供）
幫幫忙基金會救援貨櫃，援助印度、非洲和拉丁美洲等地災民。（幫幫忙基金會提供）
幫幫忙基金會救援貨櫃，援助印度、非洲和拉丁美洲等地災民。（記者邵敏／攝影）
幫幫忙基金會救援貨櫃，援助印度、非洲和拉丁美洲等地災民。（記者邵敏／攝影）
幫幫忙基金會救援貨櫃，援助印度、非洲和拉丁美洲等地災民。（記者邵敏／攝影）
幫幫忙基金會救援貨櫃，援助印度、非洲和拉丁美洲等地災民。（記者邵敏／攝影）
從左至右：幫幫忙基金會副會長孟心韻、聖文森駐洛杉磯名譽總領事Cadrin Gil...
從左至右：幫幫忙基金會副會長孟心韻、聖文森駐洛杉磯名譽總領事Cadrin Gill、幫幫忙基金會會長鮑潘曉黛、洪都拉斯駐洛杉磯總領事Maria Rivera、洪都拉斯駐洛杉磯副總領事。（記者邵敏／攝影）
幫幫忙基金會救援貨櫃，援助印度、非洲和拉丁美洲等地災民。（記者邵敏／攝影）
幫幫忙基金會救援貨櫃，援助印度、非洲和拉丁美洲等地災民。（記者邵敏／攝影）

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