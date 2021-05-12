海軍陸戰隊南加演習 直升機、兩棲艦全出動

海軍陸戰隊的陸地、航空以及後勤部隊將在5月11日至16日在南加州基地進行演習，位於基地附近的民眾有可能一睹陸戰隊員們全副武裝的英姿。（marines.com）

美國海軍陸戰隊地面部隊以及後勤和航空兵部隊，從11日至16日將在南加州 基地進行兩棲模擬演習。演習的內容包括船艦對陸地攻擊，人員救援戰術以及使用小型加油基地。南加 州居民有可能會目睹這一次難得的行動。

根據軍方人員表示，此次訓練的目的，是為組成海軍陸戰隊第11遠征軍而做最後的準備。訓練會在洛杉磯縣，橙縣，聖地牙哥縣和河濱縣的基地舉行培訓將於5月11日（星期二）開始，預計將於5月16日（星期日）結束。基地內會設置一些特殊的地理環境，以達到模擬訓練的效果。

魚鷹和CH-53海馬直升機預計將在聯合部隊訓練基地Los Alamitos的天空中出現。官方表示，飛機起飛和降落時，可能會造成一些噪音。在洛杉磯縣到聖地牙哥縣的沿海地區也可能會看到軍用飛機。

航空和地面部隊也將在Twentynine Palms和Blythe海軍陸戰隊地面作戰中心進行訓練，海上部隊則將在洛杉磯港 的洛杉磯海事執法培訓中心（MLETC）進行模擬訓練。

彭德爾頓營地海灘的海軍艦艇將模擬發動兩棲攻擊。民眾若從附近的5號高速公路駛過，可能就有機會看到附近海灘上正參與登陸演習的海軍氣墊船。