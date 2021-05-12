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警察叔叔和示威侄兒遭遇 侄狀告叔射橡皮子彈鎮壓

記者丁曙／綜合報導
新聞發布會上沙基爾狀告他的警察叔叔下令對他發射橡皮子彈鎮壓。（KTLA視頻截圖）
新聞發布會上沙基爾狀告他的警察叔叔下令對他發射橡皮子彈鎮壓。（KTLA視頻截圖）

去年夏天弗洛伊德（George Floyd）事件引發全國性的抗議，洛杉磯市一名黑人青年參加了示威，而他的叔叔則是洛杉磯市警局（LAPD）的警官，活動現場叔侄遭遇，針鋒相對，各為其主。如今侄子狀告叔叔向他發射橡皮子彈，並且狀告洛杉磯市政府。

23歲的沙基爾（Jamal Shakir）11日在洛杉磯市警察局外召開的新聞發布會，狀告他的叔叔安德森（Eric Anderson）在鎮壓示威活動中，命令同事向示威者發射橡皮子彈。

沙基爾說，他與叔叔以往關係平淡，在去年5月29日即弗洛伊德去世四天後，他第一次參加「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗議集會，並在洛杉磯市中心街道上遇見了他的叔叔，在此之前，他們已經有一年多沒有見面了。

沙基爾在訴訟狀上稱，示威者從Spring街公寓出發遊行幾分鐘後，沙基爾在警察線上發現了他的叔叔，兩人在抗議活動中還有過簡短對話。在現場直播的相遇視頻中，沙基爾對安德森說，「埃里克，我們的祖先現在正在墳墓裡翻身。」

沙基爾指控他的叔叔當時舞動警棍，指揮另一名警員向自己發射橡皮彈丸。 沙基爾說，第一輪子彈擊中了他的手，將手機震落到了地上，當他彎腰撿起手機時，第二輪子彈擊中了他的臀部。沙基爾在新聞發布會上說，這是「一場悲劇，簡直就是一場噩夢。」

在由洛杉磯市議會委託進行的LAPD抗議策略獨立審查中發現，該局沒有對使用硬泡沫射彈武器的人員進行充分的培訓。當LAPD被要求對該起訴訟案做出回應時，警局表示，「不會對未有裁決的訴訟發表評論。」

洛杉磯 黑人的命也是命 警察

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