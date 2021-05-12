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91公路河濱縣路段一周八輛車遭BB彈攻擊

河濱訊
CHP調查91號公路近期發生的多輛車遭襲擊事件。（CHP)
CHP調查91號公路近期發生的多輛車遭襲擊事件。（CHP)

加州公路巡警局（CHP )12日表示，11日傍晚又有至少兩輛車在91號公路遭到疑似彈丸或BB彈襲擊車窗，地點分別在科洛納(Corona)及河濱市(Riverside)附近。無人受傷，但近期已有多次類似事件發生。

CHP發言人說，11日傍晚5時50分，一輛白色GMC Safari廂型車在91號公路向東行駛，行至科洛納市林肯街（Lincoln Ave.）以東，該車左側中間車窗玻璃遭襲擊碎裂，調查人員確認襲擊者使用了彈丸或BB彈。隨後，在91號公路向東行駛的一輛白色吉普車，在河濱市近泰勒街 (Tyler Street）附近也遭到了攻擊。駕駛人聽到一聲響，車子左側第三個車窗玻璃破損。

就在兩天前9日傍晚至10日晨，在科洛納、河濱市附近的91號公路，至少有四輛車遭彈丸或BB彈襲擊。CHP河濱分局發言人表示，11日傍晚的兩車遭襲擊，尚不確定與日前四車被襲擊事件有必然聯繫。

此外，本月6日在91號公路曾發生兩名駕駛車窗遭襲擊破損事件，一輛是在科洛納市Main街附近，另一輛是河濱市近Pierce街，確定分別是被BB彈襲擊所致。CHP呼籲知情者提供線索，可致電951-637-8000。

加州

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