南加州群眾示威 反對數位疫苗護照

一群沒戴口罩的抗議者，11日聚集在南加州橙縣縣政委員會門前，反對將疫苗紀錄數位化和疫苗護照。（KTLA）

一群沒戴口罩 的抗議者，11日聚集在南加州橙縣 縣府外，反對將疫苗 記錄數位化和疫苗護照，雖然官方表示，此舉只是為了給想要電子記錄的居民提供方便。

抗議人群聚集在橙縣聖塔安那（Santa Ana）的縣政委員會大樓前，他們舉著「沒有數位奴隸制」、「數位護照違反自由」和「解開孩子們的口罩」等標語牌。

橙縣衛生局（O.C. Health Care Agency）4月份首次宣布啟動「疫苗護照」(vaccine passport)實驗計畫，但遭到強烈反對，之後該局澄清，此舉只是為那些需要它的居民，提供電子紀錄。

抗議者聲稱，反對任何形式和版本的疫苗紀錄，尤其是數位化版本的疫苗紀錄，指控政府和商家可能會利用這些紀錄，區別對待接種和未接種的人。他們呼籲縣官員通過決議，禁止當地商家要求客戶出示疫苗接種證明。

但橙縣官員再三表示，他們不要求任何人出示疫苗接種證明，未來也沒有這樣的計畫。

橙縣「疫苗護照」計畫是為那些在橙縣接種疫苗的人，提供QR碼選擇，但在抗議之後，該選項只有在縣政委員批准後才能使用。在11日橙縣縣政會議上有數百人參加。越裔橙縣縣政委員Andrew Do提議，暫停疫苗數位護照計畫，認為此舉已達到適得其反的效果。雖然此舉的初衷是為大家提供便利，但注射疫苗與否，是個自覺自願的行為。