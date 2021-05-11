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新任亞裔加州檢察長：成立種族仇恨犯罪專責機構

編譯組／綜合報導 
加州檢察長邦塔矢言打擊種族仇恨犯罪。（加州檢察長邦塔推特）
加州檢察長邦塔矢言打擊種族仇恨犯罪。（加州檢察長邦塔推特）

菲律賓裔的加州檢察長邦塔（Rob Bonta）發表上任後的首度公開演說。鑒於自從新冠疫情爆發以來，種族仇恨犯罪越趨嚴重，邦塔強調現下已是危急之秋，他會更專注於仇恨犯罪的查處與起訴，並成立專責族裔仇恨犯罪調查單位。與此同時，南加州橙縣檢察長也成立專責的仇恨犯罪組。

4月23日就任的邦塔宣布，加州司法廳下新設增「種族公義組」（Racial Justice Bureau），而5月正是亞太裔傳統月（Asian Pacific Islander Heritage Month）。邦塔並表示，本月稍晚，他將與加州人口最多的13個大城市長商討仇恨犯罪議題。 

邦塔指出，因為加州法律要求，以種族或其他歧視起訴被告，檢方必須提交非常具體的證據，因此過去超過半數的案件都未處理。但他強調，罪犯別搞錯了 ，眼下是危機關鍵，因為針對亞太裔的仇恨犯罪太過囂張。 

邦塔說，新設的種族公義組將由一位副檢察長率領，下轄六位州檢察官。副檢察長將來自司法廳的民權執法處（Civil Rights Enforcement Section）。

該組除了負責仇恨犯罪，還將處理既有的歧視案件，包括白人至上主義引發的案件，種族偏見導致的執法過當，同時鼓勵大學校園多元文化，並成立專案組負責亞裔的心理建設。

與州政府同步，橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）也宣布該縣成立仇恨犯罪組，成員包括三位檢察官與兩位調查官，負責範圍比州府更大，涵括種族、膚色、信仰、原籍、身障、性別與不同性向所導致的犯罪行為。

仇恨犯罪 加州 歧視

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