紐森擬斥資120億元安置加州無家可歸者

疫情大流行期間無家可歸者住進了旅館衛生又安全。（洛杉磯住房管理局提供）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）11日提議斥資120億元新資金，用於安置更多的加州無家可歸者進入住房，並在五年內「消除家庭無家可歸」現象。

加州估計有16萬1000人無家可歸，人數之多超過美國其他任何州。一個新的州數據庫顯示，2020年有近25萬人向當地住房官員尋求住房，其中11.7萬人正在等待幫助，而近9.2萬人正在尋找住房。

紐森曾經是舊金山市市長，當地無家可歸的現象十分嚴重。甚至在去年大流行開始之前，紐森已經面對無家可歸和可負擔住房的雙重危機。因此，他發起了「室匙」（Roomkey）和「房匙」（Homekey）項目，在大流行期間利用聯邦資金，將無家可歸者安置在旅館 和汽車旅館中，並幫助城市、縣和其他地方實體，購買汽車旅館和其他建築物改造成為住房。

此次紐森提出的新計劃包括撥款87.5億元用於「屋匙」擴建工程，並將現有建築物改造成4萬6000所住房。政府官員說，去年該項計劃花費了8億元，將汽車旅館、房屋、宿舍和其他建築物改造成為6000套住房，給8200人提供了住所。

紐森政府官員在最近的簡報會上說，為無家可歸者提供住房的平均成本將近15萬元，但比從頭開始建造房屋便宜得多。

加州地方政府對紐森關注無家可歸者表示歡迎。加州各大城市的市長們正尋求五年內從州政府撥款200億元，解決當地住房和無家可歸的問題。

無家可歸者的維護人士說，現在根本沒有足夠的和負擔得起的住房，來幫助那些陷入無家可歸困境的人們，這就是為什麼帳篷營地和睡袋，弄得高速公路坡道和城市人行道雜亂無章。

紐森的提議還包括撥出35億元，防止人們成為新的無家可歸者，包括發給租金補貼，爭取「五年內消除家庭無家可歸」的現象。