巴沙迪那市警長擬2022年退休

巴沙迪那警察局長佩雷斯John Perez將在2022年1月巴沙迪那新年玫瑰花車游行和玫瑰碗球賽結束之後退休。（巴沙迪那市府官網）

巴沙迪那市警察 局長佩雷斯John Perez本周透露，他將在2022年1月巴沙迪那新年玫瑰花車遊行 和玫瑰碗球賽結束後退休 。目前巴沙迪那市已開始物色繼任人選。

在警局服役37年的佩雷斯，因2017年屬下警員在攔檢中涉嫌對非裔男子巴魯（Christopher Ballew）施暴，一直受到批評。不過佩雷斯表示，那件事情不是他退休的原因。無論如何處理和應對重大事件，警察局長都可能面臨批評，這沒有辦法。

事實上，巴魯事件發生時，佩雷斯還不是巴沙迪那警局局長，但在他擔任局長期間，2020年8月發生了麥克萊恩（Anthony McClain）致命槍案，佩雷斯在警員涉及的槍擊案45天期限之前，就將相關的現場錄像公佈給記者和社區人士，受到不少警員非議。在他任職期間，由於各種原因，有幾名警官被解僱，其中包括2021年的兩名。

佩雷斯1984年從西柯汶納高中畢業後，進入警校受訓兩年，1987年成爲警察，先後擔任巡警、幫派執法、毒品稽查、警局內部事務和社區關係協調員。1992年洛杉磯騷亂之後，他參與了警局改革，包括社區警務計劃。在前任局長Melekian期間，佩雷斯擔任警局反恐部門負責人，負責所有新年活動和特殊活動的安全和保障。在此期間，他接受了高等教育，獲得了行為科學碩士和公共管理博士學位。