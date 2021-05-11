野火季來臨 聖伯納汀諾演練大力神飛機滅火

預防野火季，多家消防單位近日在聖伯納汀諾演練，動用大力神飛機滅火。（PE.com）

隨著加州開始進入野火頻發季（fire season），聯邦林務局、土地管理局及多個消防單位，近日在聖伯納汀諾空中加油機基地舉辦了一次野外空中滅火培訓，整個演練過程持續一周。

加州空軍國民兵 第146空運聯隊所屬C-130大力神飛機，以及內華達航空國民兵第152空運聯隊，在聖伯納汀諾滿載滅火劑，然後飛往天使國家森林地區，操練空中拋灑滅火。據聯邦林務局資訊，參與演練飛機裝備可轉換用於加油機系統，在四分之一英里範圍內，不到10秒鐘就可投放3000加侖阻燃劑。消防單位表示，大力神飛機可以有效協助聯邦森林防火及民用空中加油計畫，阻止野火在全美發生。

為期一周培訓內容包括，飛機機組人員飛行及地面操作、民用領航員及森林防火人員支援、土地管理局及其它聯邦消防機構的滅火支持行動等。負責培訓的美國 空軍北區指揮官皮斯（Lt. Gen. Kirk Piece）表示，2021年夏季野火發生會更加頻繁，所以演練保護生命與財產的滅火訓練尤為重要。

據悉，加州大學 農業與自然資源部專家Safeeq Khan日前指出，2021年野火季將是又一個真正糟糕的火災季，也稱為另一個歷史性的野火季。