好萊塢地區母親節聚會發生致命槍案，1死3傷，嫌犯在逃。（CBS視頻新聞截圖）

5月9日周日晚，好萊塢地區發生一起致命槍擊 案件，案發當時，聚會人群正在慶祝母親節 ，槍擊案目前已造成一人死亡，三人受傷。警方正在對該起槍擊案件進行調查。

槍擊案發生在9日晚10時15分左右，案發地點為Afton Place的6100街區，在Sunset Gower Studios附近。

據洛杉磯 警方稱，警員當時正在案發附近地區開車巡邏，在聽到槍聲後趕到現場，發現一名29歲的男子已經死亡，死者身份尚未確定。現場另外有三名男子受槍傷，案發後當即被送往附近醫院搶救，截至周一上午，至少有一人仍處於危急狀態。

警方調查獲悉，案發時有兩名男性犯罪嫌疑人，闖進當時正在舉行的母親節聚會，對著人群開槍之後迅速逃離。其中一名受害者可能採取了開槍還擊。目前還不清楚這起槍擊案的犯罪動機，也不確定是否與幫派犯罪有關。

洛杉磯市警局（LAPD）John Radtke周一早上對記者說：這是非常極端的事件，不分青紅皂白對聚會人群開槍。在許多此類事件中，所幸沒有孩子受到傷害，不幸的是，這樣的情況會越來越糟糕。

目前警方仍在繼續調查現場，Afton Place和Gower Street地區的幾條街道已被關閉。調查人員正在向公眾尋求有關此案任何信息的幫助。警方也正在搜索可能記錄了該槍擊事件的監控視頻。

任何可提供案件相關信息的人，請致電213-382-9470與警察局聯繫，希望保持匿名的人可以致電800-222-8477，與Crime Stoppers取得聯繫。