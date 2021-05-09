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內陸華美協會歡度母親節

記者啟鉻／河濱市報導
內陸華美協會歡度母親節，部分參與者合影。（梁楓提供）
內陸華美協會歡度母親節，部分參與者合影。（梁楓提供）

南加內陸華美協會8日午後舉辦慶祝母親節活動，部分女性成員及家屬參與。會長梁楓表示，這是協會在2021年首次舉辦線下活動，大家見面格外親熱，現場氣氛歡快，結束大家臨別時還依依不捨。

活動在河濱市風景優美的Fairmount Park玫瑰花園舉行，於當天午後4時開始，一直到晚近7時許。梁楓會長表示，有近30人參加，還包括家屬。參與者中有的經常參與協會線上活動，有的剛從中國來到美國不久，大家由於疫情原因，無法經常見面，這次相聚顯得格外親熱。協會還為參與者們提供了約30個精品便當，還有一些小食品。

活動期間，部分人在受邀舞蹈老師引領下，載歌載舞。還有的在一起聊天，介紹疫情以來自己情況。梁楓說，疫情中很多人及親屬都發生不小變化，談話中大家都有很深感觸，有的因為疫情失去親人，對現在生活的美好格外珍惜。不過大家共同的感覺是，因為疫情憋悶了許久，都希望到外面透透風，也希望協會未來在嚴格避疫措施前提下，多舉辦一些室外聚會活動。

協會創會會長周克蕙表示，由於疫情大家彼此相隔這麼久，通過本次慶祝母親節活動，大家能夠滋潤彼此友誼，實在令人感動。其中參與者是一位母親，職業是護士，特意趕來參加這次活動，向協會先前捐贈抗疫物資表達感激之情。該護士說，2020年在疫情嚴重情況下，看到多家醫療單位缺乏防疫物資，就向內陸華美協會求助。協會知道後，想方設法購得這些物資提供捐贈。

在參與者中還有曾參與協會舉辦反歧視亞裔遊行，希望今後能多多參加協會活動，願意為公益活動多多奉獻。梁楓表示，母親節活動進行到晚7時許，大家還不願離去。最後結束時，參與者依依不捨。

疫情 母親節 遊行

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