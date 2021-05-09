母親節 華資餐廳花店反映人氣

奇諾岡好市多超市鮮花幾乎告罄。（記者啟鉻／攝影）

南加州洛杉磯縣進入疫情 最寬鬆的黃色層級後，迎來年度重要節日母親節 。雖然官方仍提醒民眾勿忘避疫措施，但似乎民眾已經迫不及待。華人區部分餐廳幾乎座無虛席，一些客人需要排隊等候，好市多 超市鮮花賣到供不應求，購物中心一些商店門前也排起長隊。

羅蘭岡華裔居民于女士陪著年逾七旬媽媽來到鑽石廣場餐廳半島海鮮酒家，她表示，上一年因為正值疫情高發期，實施避疫限制，母親節是她在家裡為老母親過，而且擔心母親感染新冠病毒，也不敢到外面散心消費。現在不同了，母親接種了兩劑疫苗，洛縣疫情限制更寬鬆，尤其是餐館堂吃進一步開放，她與母親一起到餐館可以享受母親喜歡的傳統美食。于女士說，母親節當天陽光明媚，年邁母親心情也非常好！

于女士與母親就餐餐館當天也是座無虛席。業者表示，確實很忙碌，外賣也增加。但他並未回答母親節當天生意較比平時增加了多少，只表示，確實比平時要好。在同一廣場上，其它幾家中餐館顧客也都增加。但業者多很謹慎，在避疫措施方面也多強調戴口罩、保持社交距離等。

羅蘭岡東方明珠廣場的部分餐館生意也較熱絡，一家川味火鍋店工作人員說，平時生意不錯，母親節當天生意也增加幾成。記者看到餐館室外區幾乎坐滿。但並非所有餐館堂食顧客都很多，同一廣場上一家餐館堂食區人稀稀落落。工作人員說，堂食生意不如訂餐，外賣生意多了近三成。相信還是有部分居民擔心在外消費疫情病毒傳播。

羅蘭岡可利馬路(Colima Road)上的華資喜相逢花坊，一位工作人員說，遇到大節日時，生意要比平時好，母親節期間顧客對各種鮮花需要量增加。記者現場看到不時有不同族裔顧客進店購買鮮花。在工業市、奇諾岡好市多超市，鮮花銷售供不應求，奇諾岡好市多工作人員說，自前一天起，擺上貨架的鮮花在一個小時內就告罄，購買者相當踴躍。

母親節當天是周日，南加各大購物中心客流量也較平時增加，不少超市門前也排起長隊。尤其是一些禮品銷售店消費者增加更多。在奇諾岡市中心步行街，銷售洗浴用品店門前有不少顧客排隊，一位亞裔顧客表示，希望為母親購買一些洗浴用品，價格不貴，也能表達心意。