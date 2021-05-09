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大專聯合校友會 線上歡慶母親節

記者邵敏／洛杉磯報導
「小鳳飛飛 」之稱的藝人方寧，陪媽媽們一起歡度母親節。（會議截圖）
「小鳳飛飛 」之稱的藝人方寧，陪媽媽們一起歡度母親節。（會議截圖）

有種愛一生一世不求回報，那就是母親的愛，有個人值得一輩子愛護，那就是母親。南加州中國大專院校聯合校友會，5月9日週日下午舉行 「母親節線上慶祝大會」，本次活動主題為：親情深似海，母愛永無盡。

南加州中國大專院校聯合校友會郭文斌會長表示，這是該會第一次舉辦線上母親節慶祝活動，祝福在場所有的母親節日快樂。值此盛會，眾多人士與會並表達對母親的摯愛和感謝。

大專院校聯合校友會每年舉辦母親節慶祝活動，今年新增加兩個特別節目，一個是表揚模範家庭，另一個是兒童卡片設計繪畫比賽。

模範家庭的評選，除傳統的母慈子孝之外，家庭的每個成員都要充滿愛，並且對僑界有所貢獻。劉天擎、劉丘繼聰一家此次獲得模範家庭榮譽，兩名優秀的兒子，一位是眾議員劉雲平（Ted Liu），另一位是醫生劉雲中。母親劉丘繼聰說：我是一位平凡的母親，但我的家庭充滿愛，願天下母親都快樂，我的願望是兒子做一個正直快樂的人，為亞裔爭取平等地位。

慶祝會上，包括胡景行在內的17位母親獲得好媽媽榮譽。胡景行是蒙特利公園市（Monterey Park）市長饒影凡(Yvonne Yiu)的母親。30年前丈夫離世，胡景行帶著三個年幼的女兒從香港移民美國，為了孩子，她每天勤奮工作，獨立肩負起教育女兒的重責。胡景行曾被診斷罹患乳癌，她勇敢與病毒抗爭，是一位當之無愧的好媽媽。

胡景行說，很感動也很感謝這個好媽媽榮譽，這也是子女與孫子給她的愛護與支持，很高興今天認識那麼多好媽媽，願天下母親今天母親節快樂。饒影凡說，媽媽不止是她的媽媽，也是她最好的朋友。無論任何事情，都會第一時間告訴媽媽。母親與所有好媽媽一樣，一直付出無私偉大的愛。

此外，為配合母親節舉辦的「君子近庖廚」新好男人烹飪比賽、母親節花藝展、以及兒童卡片設計繪畫比賽，都在此次慶祝會上以線上方式呈現，並一一頒獎。當日主辦方還邀請有「小鳳飛飛 」之稱的藝人方寧，從台灣上線陪伴媽媽們一起歡度母親節。

慶祝會上，大專院校聯合校友會合唱團深情演唱「遊子吟」，共同表達對母親的愛，祝賀全天下母親健康快樂：慈母手中線，遊子身上衣。臨行密密縫，意恐遲遲歸。誰言寸草心，報得三春暉。

眾議員劉雲平一家獲得模范家庭榮譽。（會議截圖）
眾議員劉雲平一家獲得模范家庭榮譽。（會議截圖）
兒童卡片設計繪畫比賽獲獎作品。（會議截屏）
兒童卡片設計繪畫比賽獲獎作品。（會議截屏）
蒙市市長饒影凡的母親胡景行獲得好媽媽榮譽。（會議截屏）
蒙市市長饒影凡的母親胡景行獲得好媽媽榮譽。（會議截屏）
眾議員劉雲平的父母劉天擎、劉丘繼聰，一家獲得模范家庭榮譽。（會議截屏）
眾議員劉雲平的父母劉天擎、劉丘繼聰，一家獲得模范家庭榮譽。（會議截屏）

母親節 加州 中國

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