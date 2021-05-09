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南加河濱警方擊斃一名持槍遊民

河濱訊
河濱市警方發生擊斃遊民事件。（NBC電視截屏）
河濱市警方發生擊斃遊民事件。（NBC電視截屏）

河濱市警方周末發生擊斃遊民事件。一名遊民在兩名巡邏警員檢查時突然掏槍指向警員，被警員擊中重傷不治。

案件發生在8日（周六）上午8時20分，位於河濱市Elizabeth街3700號街區，在市中心以南Magnolia路，是一處商業廣場，包括骨董店、便利店、甜甜圈店及理髮店等。被擊斃男子是馬奎茲（Felix Jerry Marquez），34歲，河濱市居民。警方發言人瑞爾薩科（Ryan Railsback）表示，遊民男子被擊中重傷，送醫不治。

警方表示，開槍的兩名警員負責遊民較頻繁區域巡邏，當天兩人乘坐同一輛巡邏車。當遊民馬奎茲出現在商業區時，警員上前詢問。馬奎茲看到警員，準備離開，並從衣服內掏出一支深色手槍指向警員。一名在附近車輛內的駕駛Michelle Bengtson表示，她正與女兒在車內，附近是商業廣場的一家理髮店，她聽到有警員喊「不要動！」，接著就是幾聲槍響「呯呯呯呯！」她說大約聽到12聲槍響。因擔心有危險，她將車窗玻璃關緊，開車快速駛離事發地。

警方說，河濱縣地檢署將對這起槍擊遊民事件開始調查，確定兩名警員開槍是否違法。

這起事件正值在全美範圍熱議一個焦點話題，即全副武裝的警員在執勤時，遇到非犯罪嫌疑的遊民或有心理障礙者是否要有接觸詢問過程。批評者指出警方在遇到類似情況時濫用武力，導致致命後果。

槍擊

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