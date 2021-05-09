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洛城「慈母手中線」表彰七位非凡母親

記者王若然／洛杉磯報導
佳音社社長、「慈母手中線」創辦人鄒王見山和她的女兒。（視頻截圖）
佳音社社長、「慈母手中線」創辦人鄒王見山和她的女兒。（視頻截圖）

為了慶祝母親節，弘揚母愛、提倡孝道，由佳音社主辦、世界日報協辦的第30屆「慈母手中線」活動8日晚在線上成功舉辦。活動上表彰了七位有著非凡成就的母親，並播放了豐富的娛樂節目。

本屆「慈母手中線」活動表揚的七位母親分別是：王阮佩雲、劉亭、唐王秀娣、劉尹永甯、馮瑜、盧張天美、和張靜，她們分別分享了各自動人的故事。其中的王阮佩雲，照顧因車禍導致全身癱瘓的大兒子幾十年，幫助兒子重新找到了生活的希望。兒子無法說話，她就與兒子用摩斯密碼溝通。她說，曾經想過如果兒子走了，她也會跟著走掉。但是現在很慶幸母子兩人還在開心地生活，「沒有浪費生命。」

劉亭目前是六個子女的母親，她的第七個孩子也即將出世。劉亭有全職工作，還要抽時間照顧小孩，但她樂此不疲。她說，如果沒有感受到有孩子的樂趣，那就是負擔，但是如果感受到其中的樂趣，就很感激。

當天活動的娛樂性節目也是多采多姿，有黃趙企晨博士孫女Blythe為她高歌一曲、冰冰姐姐UniStar 小朋友們的特別節目，還有向母親致敬的變臉、歌舞等。活動還有抽獎活動，獎品包括現金禮卡、按摩椅、減壓按摩槌、蒸氣洗臉機、珍貴蔬果苗等。

佳音社社長、「慈母手中線」創辦人鄒王見山表示，因為疫情，去年的「慈母手中線」活動被迫取消，今年舉辦第30屆。她說，「慈母手中線」1989年舉辦首屆，每屆都在世界日報的支持下順利舉辦。「慈母手中線」每年都有不同的主題，今年活動的主題為「母愛 -不釋手」。

洛杉磯世界日報社長于趾琴說，感謝佳音社秉持著服務社區的宗旨，堅持舉辦「慈母手中線」活動30年。她說，身在美國的華人就像身在他鄉的遊子，「慈母手中線」提醒了大家要及時行孝。

佳音社是由一群熱心華人成立的一個非營利傳播機構。1973年設立總部於洛杉磯，之後曾在三藩市、西雅圖、以及加拿大的愛蒙頓成立分社，並分別在當地製作廣播、舞臺劇、文藝座談等工作。

「慈母手中線」線上活動順利舉行。（視頻截圖）
「慈母手中線」線上活動順利舉行。（視頻截圖）

世界日報 洛杉磯 華人

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